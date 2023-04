Soudan : la signature de l'accord de transition reportée

La signature d’un accord permettant la relance de la transition démocratie au Soudan prévue le 6 avril a été reportée sine die. Les négociations achoppent encore sur l’intégration des Forces de soutien rapide (FSR) aux troupes régulières.

Remettre la transition soudanaise sur les rails, l’initiative était attendue ce jeudi. Civils, militaires et paramilitaires devaient signer l’accord permettant la normalisation de ce processus. Mercredi, les représentants civils du processus ont annoncé la mauvaise nouvelle.

"La signature a été reportée en raison de la reprise des pourparlers entre militaires (...) les 1ers et 6 avril", indique le texte. "Les négociations ont progressé sur plusieurs points mais une dernière question doit encore être finalisée", poursuit-il, celle, selon les experts, des modalités de l'intégration des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) aux troupes régulières.

Le Soudan est donc maintenu désormais dans l’impasse par une rivalité au sommet de l’armée.

Elle oppose le général Abdel Fattah al-Burhane, au pouvoir depuis son coup d’Etat du 25 octobre 2021, et son second, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des ex-miliciens de la guerre du Darfour désormais regroupés dans les FSR.

Face à cette situation, les Forces de la liberté et du changement (FLC), ont appelé à une marche pacifique ce jeudi pour ‘’ "la liberté, la paix et la justice", contre les militaires et "le retour de l'ancien régime", la dictature islamo-militaire d'Omar el-Béchir, renversé en 2019, dont de nombreux cadres ont retrouvé leurs postes dans l'administration à la faveur du putsch de 2021.

En prévision de cette mobilisation, les autorités ont décrété le 6 avril jour chômé et un important déploiement militaire était visible mercredi dans différents quartiers de Khartoum et de ses banlieues, barrant notamment les ponts sur le Nil, ont rapporté des témoins.

La répression des manifestations contre le coup d’Etat au Soudan a déjà fait 125 morts selon des médecins pro-démocratie.