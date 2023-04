Jerry Fisayo-Bambi, d'Africanews, primé au "FortyUnder40Africa Awards"

Notre collègue Jeremiah Fisayo-Bambi, journaliste d'Africanews et présentateur d'Inspire Africa, a été récompensé en Afrique du sud pour son travail, dans le cadre des "FortyUnder40Africa Awards".

Lors de la cérémonie de clôture de la 2e édition des Forty Under 40 Awards Africa qui s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 25 mars, les organisateurs du prix Xodus Communications ont reconnu "le large éventail de travaux" de Fisayo-Bambi au fil de sa carrière et sa volonté de "maintenir des normes élevées dans la présentation de contenus".

Jerry Fisayo Bambi avait été sélectionné parmi un total de 3000 candidats, issus de 24 pays africains et répartis dans 40 catégories.

Il a été nominé dans la catégorie Journalisme aux côtés d'Elijah Nyakundi Nyaanga/Scholar Media Group Africa Ltd du Kenya, de Nyasha Michelle/BBC, du Zimbabwe et Tafadzwa Zimoyo/Bravehearts/Zimpapers, également du Zimbabwe.

Il a terminé second dans sa catégorie "Journalisme" et a été décoré par la ministre sud-africaine des femmes, de la jeunesse et des personnes handicapées, le Dr Nkosasana Dlamini-Zuma, qui a présidé la cérémonie de remise des prix.

Ces prix ont été créés pour reconnaître et célébrer 40 leaders émergents de moins de 40 ans qui démontrent leur "impact personnel et/ou professionnel grâce à leur leadership exceptionnel".

Jerry Fisayo Bambi a rejoint la rédaction d'Africanews en 2017.