Burkina : 3 journalistes arrêtés, HRW dénonce la répression des médias

La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a arrêté trois journalistes de premier plan, intensifiant ainsi sa répression de la liberté des médias dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon un rapport de Human Rights Watch publié jeudi.

Guezouma Sanogo et Boukari Ouoba, le président et le vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso, et Luc Pagbelguem de la chaîne de télévision locale BF1, ont été arrêtés lundi et on ne sait pas où ils se trouvent.

Le 21 mars, l'Association des journalistes a tenu une conférence de presse pour protester contre les restrictions imposées par la junte à la liberté des médias et a appelé les autorités à libérer les autres journalistes détenus. M. Pagbelguem avait couvert la conférence de presse.

Les trois journalistes ont été arrêtés lundi par des policiers en civil et emmenés dans un lieu inconnu, selon HRW. L'Association des journalistes a été dissoute le lendemain.

Ces arrestations s'inscrivent dans une tendance plus large au sein de la nouvelle Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces trois pays ont connu des coups d'État au cours des quatre dernières années, éloignant leurs politiques d'associations de longue date telles que la CEDEAO, le bloc économique régional, et adoptant le soutien russe en matière de sécurité, en particulier le groupe Wagner, pour lutter contre une insurrection djihadiste croissante dans les trois pays.

La coalition AES a réduit au silence les médias critiques, tout en continuant à promettre une nouvelle voie vers la normalité qui, jusqu'à présent, a en fait augmenté le nombre de décès de civils au combat par rapport à l'environnement sécuritaire d'avant le coup d'État, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis.

Le Burkina Faso a arrêté l'activiste et journaliste Idrissa Barry au début du mois, et en avril de l'année dernière, les autorités ont bloqué plusieurs médias importants pour avoir fait état de violations présumées des droits de l'homme à l'encontre de civils.

"Des dizaines de journalistes ont été contraints de fuir le Burkina Faso sous la menace d'emprisonnement, de torture, de disparition forcée et d'enrôlement forcé en raison de leur travail", selon le rapport de HRW.

À la suite de l'arrestation de Barry, un journaliste a déclaré à HRW : "J'ai quitté Ouagadougou et je n'y reviendrai pas. Les médias libres sont morts ici ; seule la propagande gouvernementale subsiste".