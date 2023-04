Kenya : l'opposition annonce la suspension de ses manifestations

L'opposition kényane a annoncé dimanche la suspension de sa manifestation prévue ce 3 avril. Son leader, Raila Ondinga justifie cette décision par l’appel au dialogue lancé par William Ruto le président kényan.

Ce répit intervient après deux semaines de crise. Le ‘’lundi noir’’ prévu par l’opposition n’aura donc plus lieu.

"M. Ruto m'a demandé, ainsi qu'à l'Azimio, d'entamer un dialogue constitutionnel ouvert et contraignant avec son gouvernement afin de trouver une solution aux questions que nous avons soulevées au sein de l'Azimio concernant les élections de l'année dernière et les principaux problèmes de gouvernance et de coût de la vie auxquels notre pays est confronté. ‘’, a déclaré Raila Ondinga.

Mais le vétéran de l’opposition kényane avertit ’’ nous nous réservons le droit d'appeler à des manifestations si ce processus ne porte pas ses fruits. En l'absence d'engagement significatif ou de réponse de l'honorable Ruto à notre contre-offre, nous déciderons de reprendre nos manifestations au bout d'une semaine".

Au moins trois personnes sont mortes dans des manifestations organisées par l’opposition qui accuse le pouvoir d’inertie face à la dégradation des conditions de vie dans le pays. Pouvoir et opposition se mettront autour d’une même table après deux semaines de crise.

Le président kényan a notamment annoncé la mise en place d’une commission parlementaire bipartite appelée à étudier les réformes possibles de la procédure électorale et a exhorté son rival à saisir cette occasion.

Il a toutefois exclu de conclure une quelconque alliance avec son adversaire.

"Dès que l'on compromet la responsabilité et le contrôle, on s'expose à de graves problèmes", a déclaré William Ruto.

"Notre position est que nous voulons engager nos frères et sœurs de l'autre côté sur des questions qui sont importantes pour le peuple kenyan. De cette façon, le système de contrôle et d'équilibre reste intact".