"Being", le nouvel album de l'icône sénégalaise Baaba Maal

Il aura fallu attendre sept longues années avant de pouvoir découvrir “Being”, le nouvel album de Baaba Maal, icône de la musique sénégalaise.

Dans cet album introspectif, l’artiste explore ses racines africaines au Sénégal, dans un monde en pleine évolution et modernisation, où le changement climatique menace son pays et le monde. L'album, à la croisée des genres, mêle des instruments africains traditionnels et des sons électroniques futuristes.

"Je suis très heureux de pouvoir partager ma musique avec les gens, c'est ce que je cherchais. Mais j'ai pris mon temps pour que les chansons deviennent réalité et pour les enregistrer comme nous l'avons fait, du Sénégal à Londres, en passant par New York notamment", explique Baaba Maal.

L’année dernière, Baaba Maal disait aussi toute sa fierté d’avoir participé, en tant qu’acteur et chanteur au film "Black Panther : Wakanda Forever". Il avait déjà collaboré à la bande originale son du premier opus à succès sorti en 2018. Cette aventure toute entière reste très importante pour l’artiste et va même, selon lui, bien au-delà de sa personne.

"Je ne savais pas que le film aurait un tel succès. Au Sénégal, j’ai travaillé avec le compositeur Ludwig Göransson et tous ces musiciens, sans savoir l'impact que ce film allait avoir dans le monde. L'histoire elle-même est celle de l'Afrique, du Wakanda. Les gens savent qu'il s'agit d'une Afrique utopique, mais les vêtements, les bijoux, les coiffures, tout y est et je pense que tout cela représente ce que les gens attendent du continent, du continent africain. Je dis toujours aux jeunes : "Vous savez, j'ai le sentiment, je sens que quelque chose de grand va émerger à nouveau de continent". Et je dis aussi aux Sénégalais : "Vous voyez, c'est une opportunité. C'est une porte ouverte pour l'Afrique, pas seulement pour Baaba Maal, mais pour tout le continent", ajoute Baaba Maal.

"Being", le nouvel album de Baaba Maal arrive dans les bacs le 31 mars 2023. Le 28 mai, l'artiste chanteur sénégalais sera la vedette du festival international Hay Festival, avant d'être, deux jours plus tard, la tête d'affiche du Barbican Centre de Londres, l’un des plus grands centres d’art d’Europe.