Sénégal : Baaba Maal, ambassadeur de l'ONU contre la désertification

Il fait partie des icônes de la musique africaine. Le Sénégalais Baaba Maal dépensera aussi son énergie sur le théâtre de la protection de l’environnement.

Ce lundi le natif de Podor dans le nord du Sénégal a été nommé ambassadeur de bonne volonté de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.

Cette nomination vient donc couronner ses actions entreprises depuis 2003 en faveur du climat, du développement en Afrique et des réfugiés. Le septuagénaire mesure déjà l’ampleur de sa tâche.

"Notre rôle est d'abord de donner des informations sur ce qui se passe, car parfois les habitants ne savent pas que ce qui leur arrive, c'est l'impact du changement climatique. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais en même temps, informé ils sauront ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est leur donner, créer de nouveaux projets, des projets agricoles ou d'autres projets où ils peuvent aller travailler, en particulier les femmes qui ne peuvent pas aller immigrer - la plupart du temps, elles doivent rester là, dans leur famille, et elles ont besoin de travailler", explique l'ambassadeur.

Sa fondation NANN-K a récemment lancé un projet d'irrigation à l'énergie solaire au Sénégal pour lutter contre la désertification.

"Je vois ce que la CLD a fait. Lorsque je suis allée en Côte d'Ivoire et que j'ai vu toutes ces associations de jeunes, qui ont fait du bon travail dans leur pays en se réunissant, en échangeant différentes idées sur ce qui s'est passé dans leur pays et sur ce qu'il faut faire ensemble, ... - les idées, les solutions qu'ils ont, ce sont eux qui en subissent l'impact. Ce sont eux qui peuvent dire : "Voilà comment nous voulons être aidés et voilà ce que nous savons de notre région". Lorsque j'ai vu tout cela, j'ai su que la convention sur la désertification faisait du très bon travail", déclare Baaba Maal.

Sur le plan musical, Baaba Maal 70 ans le 13 juin, a sorti ''Beings'', on premier album, depuis 7 ans le 31 mars.