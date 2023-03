Ghana : Kamala Harris veut favoriser le partenariat avec les USA

Si la vice-présidente américaine Kamala Harris a un chiffre favori lors de son voyage en Afrique, c'est sans aucun doute 19. C'est l'âge médian sur ce continent, et elle le répète à chaque occasion.

Pour Kamala Harris, il ne s'agit pas d'une simple anecdote, mais de la force motrice qui sous-tend le regain d'intérêt des États-Unis pour l'Afrique. Washington s'efforce d'établir des partenariats sur le plus continent et dont la population est la plus jeune, un test qui pourrait remodeler l'économie américaine et, par extension, celle du reste du monde.

Dans le cadre de cet effort, Kamala Harris prévoit de dévoiler mercredi plus d'un milliard de dollars de financement public et privé pour l'autonomisation économique des femmes. Cet argent devrait provenir de fondations à but non lucratif, d'entreprises privées et du gouvernement fédéral. Il est destiné à élargir l'accès aux services numériques, à fournir des formations professionnelles et à soutenir les entrepreneurs.

La vice-présidente américaine devrait faire cette annonce lors d'une réunion avec six femmes entrepreneurs ghanéennes, son dernier événement au Ghana avant de poursuivre sa tournée d'une semaine en Tanzanie et en Zambie.

Kamala Harris est le membre le plus en vue de l'administrationBiden à se rendre en Afrique cette année, alors que les États-Unis intensifient leur action dans un contexte de rivalité mondiale sur le continent. Elle a accordé une attention particulière au développement économique et aux jeunes lors de son séjour au Ghana.

La vice-présidente américaine a visité un skate park et un studio d'enregistrement, publié une playlist Spotify de musiciens africains, pris la parole devant une foule de milliers de jeunes et invité une coterie de célébrités, de leaders des droits civiques et d'hommes d'affaires à se joindre à elle lors d'un banquet organisé en son honneur.

Il s'agit d'une campagne soigneusement calibrée visant à recadrer la façon dont les Américains perçoivent les possibilités offertes par l'Afrique. De nouveaux investissements pourraient non seulement profiter aux entreprises américaines, mais aussi atténuer l'un des défis les plus urgents.

"Si nous ne trouvons pas d'emplois - car c'est bien de cela qu'il s'agit - pour cette population jeune en pleine croissance, cela sera dangereux pour la stabilité politique du continent", déclare Rama Yade, directrice principale du Centre pour l'Afrique du Conseil atlantique. "Parce qu'ils attaqueront les institutions s'ils n'ont pas les moyens de vivre".

Le désir d'investissement s'est manifesté lundi soir au palais présidentiel, où les fonctionnaires de Washington ont abandonné leur tenue habituelle pour des robes éclatantes et des smokings élégants pour le banquet d'État. Les stars hollywoodiennes Spike Lee, Idris Elba et Rosario Dawson figuraient parmi les participants.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est entré avec Kamala Harris, lui dans un costume sombre à double boutonnage et elle dans une robe et une cape blanches ornées d'une fleur violette sur l'épaule droite.

Bien que l'atmosphère était festive, le message était à fait professionnel. Un grand écran situé à l'extrémité de la tente du banquet montrait une animation générée par ordinateur du développement futur d'Accra, une vision d'une métropole africaine moderne.

"Nous sommes encouragés par le fait que les entreprises américaines sont plus nombreuses que jamais à vouloir investir au Ghana", a déclaré M. Akufo-Addo. "Nous continuerons à créer et à maintenir une atmosphère propice à l'investissement qui garantira non seulement la sécurité de leurs investissements, mais aussi de bons retours sur ces investissements".

En diversifiant l'économie du pays au-delà de l'exportation des ressources naturelles, M. Akufo-Addo a déclaré qu'il envisageait "un Ghana au-delà de l'aide". Le Ghana est accablé par une inflation galopante et un endettement croissant, et M. Akufo-Addo a souligné l'impact de "développements pernicieux" tels que la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19.

"Nous voulons travailler ensemble pour changer l'image de l'Afrique, qui a été caractérisée en grande partie par une concentration sur la maladie, la faim, la pauvreté et la migration illégale de masse", a-t-il déclaré. "Ensemble, nous devons contribuer à faire de l'Afrique un lieu d'investissement, de progrès et de prospérité".

C'est un changement que Kamala Harris dit vouloir favoriser. "Bien que nous soyons confrontés à de véritables défis, je regarde autour de moi ce soir et je suis plus optimiste que jamais", a-t-elle déclaré. "Je sais qu'en travaillant ensemble, les États-Unis et le Ghana, ainsi que la diaspora et le peuple de ce magnifique continent, partageront notre avenir pour le meilleur".

Le mari de Mme Harris, Doug Emhoff, s'est également joint à l'effort. Il s'est rendu à un stage de basket-ball pour filles et s'est entretenu avec des élèves lors d'une réunion-débat avec les acteurs de la série télévisée locale "You Only Live Once", qui aborde les questions de santé publique et d'autres défis auxquels la jeunesse ghanéenne est confrontée.

Doug Emhoff a déclaré que le message était "d'avoir confiance en soi et de savoir que l'on peut faire tout ce que l'on veut dans ce monde". Mais cet espoir pour l'avenir n'est pas nécessairement généralisé.

Adwoa Brentuo, qui a obtenu un diplôme en sciences de l'information il y a quatre ans, est l'une des nombreuses personnes qui craignent que leur éducation n'ait servi à rien."J'ai renoncé à trouver un emploi parce qu'il n'y en a pas", dit-elle. "J'ai également réalisé que rédiger des candidatures était devenu une perte de temps".

Le ministre ghanéen de la Jeunesse et des Sports, Mustapha Yussif, estime que seul un diplômé de l'enseignement supérieur sur dix trouve un emploi. "Les autres ne pourront pas trouver d'emploi avant longtemps", a déclaré M. Yussif.

Le problème se pose sur l'ensemble du continent. La Banque africaine de développement estime qu'en moyenne, 11 millions de personnes entrent sur le marché du travail, alors que dans le même temps, seuls 3 millions d'emplois sont créés.