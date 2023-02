USA : colère et indignation après l'interpellation fatale de Tyre Nichols

Un peu plus de deux ans après la mort brutale de George Floyd, les Etats-Unis refont la Une pour une arrestation fatale. Le 7 janvier, Tyre Nichols, un afro-américain de 29 ans a été lynché par plusieurs agents à Memphis dans le Tennessee.

Sa mort trois jours après a provoqué colère et sidération d'autant plus qu'une vidéo montrant la violence de cette interpellation a été rendue publique. Pour le pasteur Turner ces images sont la "preuve supplémentaire que les systèmes de justice pénale de notre ville et de notre nation ont un besoin urgent de changement".

"Il s'agit d'un sérieux retour en arrière en ce qui concerne la confiance des communautés dans les forces de l'ordre et c'est une tension intéressante dans laquelle nous devons vivre - nous avons besoin de la sécurité publique, n'est-ce pas ? Nous avons besoin des forces de l'ordre pour combattre la criminalité omniprésente. Mais, nous ne voulons pas que les personnes qui ont juré de nous protéger et de nous servir nous brutalisent.", soutient le pasteur.

Les cinq officiers responsables de ce passage à tabac, eux-aussi afro-américains, ont été licenciés et inculpés pour meurtre. L'enquête est toujours en cours mais cette nouvelle mort relance le débat sur les violences policières. Depuis 2015 et la mort par balles de Michael Brown, un Afro-Américain de 18 ans, à Ferguson, dans la banlieue de Saint-Louis, la généralisation de caméras portées par les policiers a été mise en place. Une mesure pour faire baisser les tensions entre citoyens et policiers qui ne semble pas empêcher les violences de se produire.

"Peu importe que l'officier soit noir, hispanique ou blanc, c'est la culture qui leur permet de penser qu'ils peuvent faire ça à Tyre, qu'ils peuvent faire ça à Keenan Anderson à Los Angeles, en Californie, qu'ils peuvent faire ça à Byron Williams à Las Vegas.", témoigne Ben Crump, avocat de la famille Nichols.

Le meurtre de George Floyd à Minneapolis en 2020 par un officier blanc qui l'a maintenu à terre pendant de longues minutes a suscité une prise de conscience nationale, avec une législation fédérale proposée en son nom et des manifestations de solidarité de la part d'entreprises et de ligues sportives. Tous ces gestes n'ont pourtant pas suffi à faire baisser les violences policières.

Selon le Washington Post, 1 093 personnes ont été tuées par des policiers en 2022, principalement par arme à feu. Aux Etats-Unis, les Afro-américains ont trois fois plus de chance d'être arrêtées que les Blancs.