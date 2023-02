Au Niger, 4 enfants sur 10 n'ont pas d'acte de naissance

Au Niger, quatre enfants sur dix n'ont pas d'acte de naissance. Plusieurs freins bloquent le développement cette démarche administrative, notamment le fait que de nombreux parents ignorent qu'elle est gratuite. Comme Aichata Hassan, "Actuellement, je n'ai pas l'argent. L'année dernière, j'ai dit à ma fille qu'elle ne pourrait pas aller à l'université si elle n'avait pas les papiers. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas les moyens que je ne peux pas l'envoyer.", explique-t-elle.

Il est donc difficile de connaître exactement le nombre d'habitants de ce grand pays d'Afrique de l'ouest où on estime que la moitié de la population a moins de 15 ans. L'absence de cette déclaration aurait aussi des conséquences pour l'avenir de l'enfant.

"Beaucoup d’enfants n’ont pas d’extrait de naissance. Après leurs examens nous ne pouvons pas les faire partir dans un autre cycle sans avoir un état civil qui dit qui il est, d'où il vient, qui l’identifie.", indique Idrissa Illiassou, conseiller pédagogique de l'école de Sakoira.

Si la lenteur des administrations et le manque d'infrastructures sont aussi pointés du doigt, les autorités mettent en avant une mauvaise connaissance du système et une pratique non ancrée dans les mœurs. Les parents ont 60 jours, à partir de la naissance, pour déclarer leur enfant auprès des services de l'Etat. Ce document leur permet ensuite, l'établissement d'une carte d'identité, l'ouverture d'un compte en banque ou encore l'accès à la justice.

"J'en conviens, la population ne se fait pas encore systématiquement enregistrer dès que des événements d'état civil surviennent dans leur famille, elle attend toujours que le besoin s'en fasse sentir. Par exemple, pour l'école, pour la justice, que le besoin se fasse sentir pour d'autres circonstances de la vie, pour bénéficier d'une bourse, pour ouvrir un compte à la banque, et donc c'est à ce moment-là que les gens se rendent compte qu'ils doivent faire l'acte d'état civil, alors qu'ils auraient dû le faire plus tôt quand c'était gratuit.", indique Ibrahim Malangoni, Directeur national de l'état civil au Niger.

En 2021, avec le soutien, de l'UNICEF et l'Union européenne, le gouvernement du Niger a lancé un programme pour l’informatisation du système d’état civil afin de pouvoir adapter les politiques en fonction des données recueillies. Ce plan a été promu afin d'aider à la planification de la demande et l’offre par exemple pour les services sociaux et le suivi de la situation des enfants dans le pays. Il reste toutefois conditionné au développement de l'accès à internet.