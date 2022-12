Afrique du Sud : la chorale Drakensberg veut renforcer la mixité sociale

A presque trois heures de route de la ville sud-africaine de Durban, au pied des montagnes du Drakensberg, leurs voix angéliques font frissonner le public réunit pour la fin de l'année scolaire dans le pays. La chorale de la Drakensberg Boys School rassemble des jeunes chanteurs âgés de 9 à 15 ans et se veut un exemple de mixité sociale et culturelle.

"Elle apporte la paix, il y a beaucoup de chaos dans le monde ; il y a beaucoup de désarroi concernant la guerre, le Covid.... La musique apporte simplement un sentiment de paix dans ma vie. ", témoigne Khwezi Msimang, âgé de 16-17 ans.

La chorale a été créée il y a 55 ans, au plus fort de l'apartheid, avec 21 garçons, tous blancs. Aujourd'hui, elle compte 70 étudiants multiraciaux, qui se produisent dans le monde entier lorsqu'ils ne sont pas occupés par leurs cours et examens dans l'école privée. L'un des moments les plus mémorables a été de chanter pour Nelson Mandela. "Avoir chanté pour un homme aussi emblématique que Nelson Mandela restera un moment unique pour les garçons de la chorale à l'époque. Nous avons pu rencontrer le Président et jouer pour lui au sommet des montagnes. ", souligne Dave Cato, directeur de l'école Drakensberg Boys Choir.

Selon l'historien de la culture Pitika Ntuli, la chorale utilise "la musique comme véhicule de mobilité sociale, de réussite scolaire (et) de construction de la personnalité dans un pays qui a été criblé par les questions de race".

Avec des frais de scolarité pouvant grimper jusqu'à plus de 10 000 euros, certains étudiants peuvent être sponsorisés par des mécènes dans le cadre d'un programme de bourses appelé "back-a-buddy" (aide un ami).