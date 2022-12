Les communautés juives d'Afrique subsaharienne réunies pour Hanoukka

L'alliance des communautés juives d'Afrique subsaharienne a été officiellement créée le 18 décembre à Abidjan, avant le coucher du soleil marquant le premier jour de Hanoukka.

L’évènement a rassemblé des fidèles venus des quatre coins de l’Afrique.

Pour les organisateurs, c’est une occasion historique de réunir les communautés juives émergentes d'Afrique, comme l'explique Arieh Greenspan, co-organisateur de la conférence :

"Le but de cette réunion est de rassembler toutes les communautés juives émergentes qui se développent et grandissent à travers l'Afrique. Par exemple, le Nigeria compte plus de 80 synagogues orthodoxes et cette communauté grandit. Ce phénomène est observé dans de nombreux pays d'Afrique. La plupart de ces fidèles se sont jamais entrés en contact. Pendant une semaine, nous nous sommes penchés ensemble sur la Bible, la Torah, les traditions et la loi juives."

La conférence encourage l'apprentissage du judaïsme et vise à faciliter le développement d'une Alliance juive d'Afrique subsaharienne, un organe de coordination destiné à promouvoir la solidarité entre communautés juives d’une même région.

Bonita Sussman, connue sous le nom de Rabbanit, est venue représenter Kulanu, son association cultuelle :

"Les participants ont bien conscience que le judaïsme en Afrique sub-saharienne est parfois un phénomène nouveau. Même si certains croient qu'ils sont les descendants de tribus perdues ou de tribus israélites de la Bible, d'autres ont adhéré récemment au judaïsme. Ces fidèles qui pratiquent le judaïsme et mènent une vie juive vont pouvoir, pour la toute première fois, former une alliance..."

Les fidèles ont assisté à des conférences sur les pratiques funéraires juives, ou encore l'abattage casher.

Le dernier jour, le groupe a prévu de consacrer une nouvelle synagogue par la pose d'une pierre angulaire.