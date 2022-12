Afrique du Sud : réélu à l'ANC, Ramaphosa renouvelle ses engagements

Fraîchement reconduit à la tête de l'ANC depuis le 19 décembre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a une nouvelle fois brandit son cheval de bataille : la lutte contre la corruption. Le dirigeant de 70 ans a failli perdre sa place dans l'arène politique suite au scandale concernant une grosse somme d'argent retrouvée cachée chez lui après un cambriolage.

"À mesure que nous avançons, nous devons résoudre un certain nombre de défis auxquels notre pays est confronté, mais nous savons aussi que nous ne pouvons relever ces défis que si nous sommes une organisation unie. Si l'ANC est divisé, il ne sera jamais en mesure d'unir le peuple sud-africain.", a déclaré Cyril Ramaphosa lors de la 55ème conférence du parti à Johannesburg.

Le dirigeant de 70 ans a prononcé son discours après des semaines de consultation et de tractation au sein du Congrès national africain. L'affaire du cambriolage ayant failli lui coûter non seulement sa place en tant que chef du parti mais aussi au sommet de l'Etat sud-africain.

"Nous avons besoin oui d'agir avec résolution, de nous assurer que nous nous attaquons aux troubles, par exemple les délestages qui font reculer notre économie, nous devons également éliminer les obstacles à une croissance économique plus rapide et à la création d'emplois, nous devons agir contre les représentants publics et les fonctionnaires qui retardent les réformes vitales que nous devons mettre en place pour construire une économie florissante.", a indiqué Cyril Ramaphosa souhaitant oublier cette affaire et donné le ton de la suite de son mandat et des prochaines années.

En effet, cette réélection lui ouvre la voie pour briguer une réélection à la présidence de l'Afrique du Sud lors des élections de 2024.