À 18 ans, Jaylen Smith est le plus jeune maire afro-américain

Jaylen Smith est un noir américain de 18 ans qui est en passe de devenir le plus jeune maire de l'histoire des Etats-Unis.

Démocrate, il a été élu maire de Earle, une ville de 1 831 habitants, dans le département de l'Arkansas. au second tour des élections mardi en battant son adversaire Nemi Matthews, le directeur des rues et de l'assainissement de la ville, par 235 voix contre 185, selon des résultats non encore officiels.

"Je me suis senti tellement reconnaissant ! J'ai eu la réaction faciale la plus folle quand j'ai gagné ! C'était une telle bénédiction", a déclaré Smith à NBC News, ajoutant que ses parents sont fiers de lui et ont soutenu sa campagne "à chaque étape du chemin".

En tant que maire élu, Jaylen Smith envisage de se focaliser sur l'amélioration transports, la sécurité dans les endroits publics et l'ouverture d'une grande épicerie dans la ville.

Smith a obtenu son diplôme d'études secondaires en mai. Moins d'un an plus tard, ce jeune homme de 18 ans aura la tâche de gouverner Earle, Arkansas, en tant que maire nouvellement élu de cette ville rurale.