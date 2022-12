Royaume-Uni : l'économie Halal en plein essor

La première Halal Expo de Londres a rassemblé pendant des jours des artisans venus promouvoir la sphère commerciale islamique.

Derrière cette exposition, un objectif : celui de démontrer le poids de l'économie Halal dans le monde. Rafi-uddin Shikoh, est le Directeur général de Dinar Standard, une entreprise en charge de cette économie.

"Si vous prenez l'alimentation, la mode modeste, la pharmacie, les cosmétiques, le tourisme, les dépenses globales des 1,8 milliard de musulmans, environ, dans ces secteurs sont de 2,000 milliards de dollars (USD) l'année dernière, ce sont les dernières estimations que nous avons faites, si vous regardez juste le secteur alimentaire parmi ces six, il est le plus élevé, environ 1,000 milliards de dollars de dépenses de consommation."

Tous les secteurs y passent même la littérature. L'auteur pour enfants Bushra Hussain, a mis en place My Islam A-Z, qui a été largement distribué dans les écoles du Royaume-Uni.Il permet d'apprendre l'islam aux enfants dès leur plus jeune âge. Une réussite pour cette illustratrice.

"On y trouve tous les principes de base de la foi islamique, avec une petite description. Je voulais que les familles puissent l'utiliser à travers les différentes générations, parce que vous voulez que vos enfants puissent parler à leurs grands-parents. Mais parfois, si pour vos grands-parents, l'anglais n'est peut-être pas leur première langue, ou s'ils trouvent vraiment arbitraire de lire des textes sur les chats, les chiens, les animaux et des choses qui n'ont rien à voir avec eux. Donc, c'est bien pour eux de se connecter à travers leur religion" souligne Bushra Hussain, auteur/illustrateur, My Islam A-Z.

Presque toutes les entreprises présentes au salon ont fait état d'une augmentation spectaculaire de leurs bénéfices pendant le ramadan, à l'approche de la fête de l'Aïd. Essences by Nadya par exemple produit des produits de beauté pour la peau adhérant au halal.

"C'est très important parce qu'avec le nombre croissant de musulmans dans le monde, aujourd'hui, tout le monde essaie d'acheter des produits ou des articles qui correspondent à leur culture et à ce qui est en accord avec leur religion et ce qu'ils suivent. C'est donc très utile pour la population musulmane" explique adya Ali, fondatrice, Essences by Nadya.

Un recensement effectué en 2021 par le Bureau des statistiques nationales du Royaume-Uni a révélé qu'en Angleterre et au Pays de Galles, le nombre de personnes se décrivant comme musulmanes est passé de 4,9 % à 6,5 % au cours de la décennie qui a suivi le dernier recensement.