Mondial 2022 : fin de la compétition et double déception pour le Ghana

Information de dernière minute, actualisations en cours

Amère déception pour les supporters ghanéens. Les "Black Stars" ont été éliminés de la Coupe du monde du Qatar après une défaite 2-0 contre l'Uruguay ce vendredi 2 décembre. De la frustration aussi car les occasions de marquer n’ont pas manqué.

À Accra, certains supporters comme Azamati Prince et Francis Ankamah blâment l'entraineur. "Le Ghana aurait pu jouer à fond, mais l'entraîneur nous a vraiment perturbés en plaçant Baba Rahman au poste d'arrière latéral. Quand on regarde en arrière, Gideon Mensah a lui été très efficace. Donc je pense qu'après la défaite d'aujourd'hui, je reproche à l'entraîneur de ne pas avoir commencé avec Mensah", soutient Azamati. "Nous avons besoin d'un entraîneur qui connaisse la tactique parce qu'au final, vous voyez la dernière minute, l'Uruguay a ouvert le score - et notre équipe tremblait- ils auraient pu marquer mais ils tremblaient. En fin de compte, l'équipe n'a pas été bonne du tout", commente Francis Ankamah.

Le Ghana a bien commencé la rencontre en attaquant la défense uruguayenne. Une tentative d'Andre Ayew repoussée par les sud américains. S’en sont suivis deux buts scellant définitivement le sort des Black stars qui terminent derniers du classement.

Malgré cette victoire, l'Uruguay ne parvient pas à se qualifier pour les huitièmes de finale.