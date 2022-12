IGAD : un accord sur la libre circulation des biens et des hommes approuvé

La 48e session ordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est s'est ouverte à Khartoum le 30 novembre dernier sous la présidence du ministre soudanais des affaires étrangères Ali El-Sadig. Plusieurs thèmes ont été évoqués, dont notamment la libre circulation des biens et des hommes dans cette région de l'Afrique.

"Nous avons commencé ce processus il y a deux ans (la signature du protocolehumanitaire et la libre circulation des personnes qu'en tant qu'IGAD (L'Autorité intergouvernementale pour le développement) ) ici à Khartoum, aujourd'hui tous les ministres sauf l'Ouganda parce que le ministre n'est pas ici, tous ont signé, le protocole de libre circulation et humanitaire. C'est aussi une très grande réussite pour la région a rappelé Workneh Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'IGAD.

En outre, les ministres de l'IGAD se sont dits préoccupés de la situation sécuritaire au Soudan du Sud . Ils ont invité Juba a redoublé d'efforts pour résoudre le conflit. Les effets du changement climatique sur cette région ont également été soulignés.

"L'ensemble des questions qui ont été discutées sont importantes pour les pays de l'IGAD. La sécheresse et la désertification, et comment créer un nouveau mécanisme pour faire face à ces conséquences, y compris la faim . Ce qui a été réalisé est un grand progrès dans les secteurs de la sécurité et de la stabilité dans la région a indiqué Ali al-Sadiq, ministre soudanais des affaires étrangères.

Le Conseil des ministres de l'IGAD a appelé à la levée de toutes les sanctions qui entravent l'action humanitaire et le développement de la région. Il a en outre exhorté tous les partenaires à s'abstenir de fournir une aide humanitaire sous conditions. En mai dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un an le régime de sanctions imposé au Soudan du Sud, notamment l'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager et les mesures financières.