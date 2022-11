Mondial 2022 : Dakar en liesse pour ses Lions

**Scène de liesse à Dakar après la qualification du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Les supporters des Lions ont célébré comme il se doit cette grosse performance des champions d’Afrique.

**

Un succès arraché grâce à des réalisations de Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly. Le capitaine des Lions et ses coéquipiers étaient phénoménaux face aux Sud-Américains qui cherchaient juste le point du nul pour se qualifier. Mais l’espoir ravivé par Moises Caceido a laissé la place à une grosse désillusion.

Côté sénégalais, l’émotion était grande après ce succès à l’arrachée.

"Nous sommes très, très contents de cette qualification des Lions. Maintenant, il ne reste plus qu’à prier qu’ils emmènent la coupe." jubile un chauffeur.

Les supporters peuvent bien rêver après cette qualification arrachée dans une atmosphère pesante et un stress insupportable.

Des frissons, des cris et puis la libération à chaque but inscrit par les Lions. Bref, une soirée de rêve pour tout un pays, tout un continent fier de ses héros d’un soir.

"On est fier d’être sénégalais parce que nous sommes la première nation africaine qui a réussi à se qualifier en 8e de finale. Et vous voyez cette fierté-là sur nos visages. Aujourd’hui, on est vraiment fier de nos Lions, de nos Gaïndé qui se sont battus pour nous offrir cette qualification en 8e de finale.", se réjouit un autre supporter des Lions de la Teranga.

La joie des supporters sénégalais était à la hauteur de la performance de l’exploit des Lions de la Teranga. Les champions d’Afrique, première nation africaine à décrocher sa qualification en 8e de finale de cette Coupe du monde Qatar 2022. Et les hommes d’Aliou Cissé, qui ont terminé deuxièmes de leur poule derrière les Pays-Bas, affronteront l’Angleterre pour une place en quart de finale dimanche prochain.