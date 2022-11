Sénégal : terrain de football "fait de gravats et d'ordures"

Dans la banlieue de Dakar, le football est une passion pour les adultes comme pour les enfants.

Ici, les jeunes joueurs espèrent un jour imiter leurs idoles, qui participent actuellement à la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Chaque après-midi, dans la ville de Diameguene Sicap Mbao, de jeunes fans se rassemblent sur un terrain de football "fait de gravats et d'ordures" pour jouer à leur jeu favori.

Diameguene Sicap Mbao est une zone fortement touchée par les pluies et les inondations qui ont frappé le Sénégal ces dernières années. Et les habitants disent que la situation s'aggrave.

Les eaux de pluie gagnent du terrain et détruisent certains terrains de jeu et de football. Afin de préserver la joie du football, la communauté a rempli les terrains de gravats provenant de maisons détruites, ainsi que de tous les débris et déchets qu'elle a pu trouver.

"Il fut un temps où ce terrain était sous l'eau", raconte Khadim Diouf, membre de l'association sportive du quartier.

"Pour le récupérer, nous avons dû le remplir d'ordures et de sable afin de pouvoir jouer ici à nouveau", raconte ce trentenaire qui, enfant, jouait dans la même zone.

En se promenant dans la zone, Diouf montre comment une partie de la région a encore de l'eau stagnante provenant des inondations qui ont touché le quartier en octobre.

"Regardez ces enfants, là où ils restent, il y a beaucoup de bouteilles cassées. Vous ne pouvez pas rester 30 minutes sans que l'un d'entre eux soit blessé", déclare Baye Modou Diop, un habitant de Diameguene Sicap Mbao. Mais Diop, qui joue normalement au football ici avec ses amis, a également mis la main à la pâte et a aidé à réparer le terrain.

"Personne ne pensait qu'un jour les enfants pourraient jouer ici, d'ailleurs, les écoliers font leurs cours de sport ici", dit-il fièrement.

Rien n'empêche les Sénégalais de profiter de leur football, l'espoir est que rien n'empêchera leur équipe nationale d'avancer dans la Coupe du monde de cet hiver au Qatar.