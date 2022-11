Ethiopie : cap vers un rebond économique [Business Africa]

Après deux ans de combats, l'Éthiopie et les rebelles sont parvenus à un accord. Les conséquences de la guerre sur l'économie ont été considérables. La dette a augmenté et les sanctions ont nui aux exportations et à l'emploi.

L'Éthiopie et les rebelles du Tigré ont signé un accord de paix après deux ans de combats féroces et de dévastation économique.

Au milieu de la guerre et d'une pandémie, le PIB d'Addis-Abeba a ralenti de 9% en 2019 à 6,1% en 2020, 6,2% en 2021. Le FMI prévoit une croissance de seulement 3,8% en 2022.

Le pays est également confronté à une dette croissante et a couru vers ses créanciers pour obtenir un allègement. Mais cela dépend aussi de la capacité du gouvernement à conclure un accord de financement avec le FMI.

L'amenuisement des réserves de change a exercé une pression sur le birr, entraînant une inflation. Dans l'ensemble, le conflit a nui à l'image de l'Éthiopie en tant que destination privilégiée des investissements directs étrangers et à ses années de croissance à deux chiffres.

Avec un accord de paix, il y a de l'espoir qu'en comptant sur sa grande population et sa vaste capacité de production d'électricité, Addis-Abeba peut rapidement forger un retour économique.

Zemedeneh Negatu, président du Fairfax Africa Fund, est notre invité pour évoquer des opportunités que la fin du conflit ouvre pour l'économie éthiopienne.

L'Afrique a-t-elle gagné à la COP27 ?

Peu pollueurs et pourtant en quête d'emplois et de croissance, les pays africains sont arrivés à Charm el-Cheikh avec un air de défi, jurant de développer leurs ressources naturelles pour mettre fin à la pauvreté et faire payer les pollueurs.

Mais ce sommet sur le climat, présenté comme la COP de l'Afrique, n'a livré qu'un mélange de déception et d'espoir pour les pays en développement.

Le Sud-Africain Moloi-Motsepe défend la mode africaine

Les Africains restent sous-représentés parmi les grandes marques de mode mondiales.

Precious Moloi-Motsepe, fondatrice des semaines de la mode de Johannesburg et du Cap, affirme qu'elle s'efforce de voir davantage de créateurs africains accéder à la scène mondiale.