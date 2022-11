Football : les Sénégalais face à l'absence de Sadio Mané au mondial

Les fans de football sénégalais réagissent à l’annonce de l'absence de Sadio Mané à la Coupe du monde.

Le joueur vedette Sadio Mané a été écarté jeudi du prochain mondial en raison d'une blessure, à l'approche du coup d'envoi dimanche.

Sadio Mane s'est blessé au tibia en jouant pour le Bayern Munich au début du mois

Star de l’équipe nationale sénégalaise, il est l'atout offensif majeur des lions.

" C'est un coup dur quoi qu'on dise. Sadio Mané n'est pas n'importe qui dans cette équipe nationale. Je lui souhaite un prompt rétablissement et je prie Dieu pour qu'il nous revienne le plus vite possible." a expliquéEdouard Oudiane, supporter de l'équipe nationale du Sénégal.

"C'est une très triste nouvelle. Mais je pense que cela doit galvaniser les autres joueurs de l'équipe nationale. Ils ne doivent pas être déprimés psychologiquement. Son absence devrait les revigorer." a dit Malick Sy, supporter de l'équipe nationale du Sénégal.

S’ils accusent le coup, les supporters des lions de la Teranga sont toutefois optimistes quant aux perspectives de l'équipe.

L'absence de Mane est un coup cruel pour le Sénégal, qui avait de grands espoirs de faire un long parcours dans le tournoi au Qatar grâce à son attaquant vedette.