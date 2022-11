Egypte : début du 44e Festival international du film du Caire

La 44e édition du Festival international du film du Caire a débuté dimanche soir au célèbre Opéra situé dans la capitale égyptienne. L’événement se tient cette année au milieu d’une actualité internationale morose, ce que reconnaît l'acteur Hussein Fahmy, président du festival.

“Il y a une guerre en Europe et une très forte tension en Asie de l'Est avec des conditions économiques très difficiles, tout cela représente un très grand défi pour nous. Nous avons également la COP27 qui se poursuit, et à la fin du festival, il y a la Coupe du monde. Dieu merci, nous nous battons“, explique le président du jury.

Des dizaines de célébrités égyptiennes et arabes vont assister à ce rendez-vous annuel du septième art, l'un des plus réputés dans la région. En dehors de la compétition internationale, le festival, fondé en 1976 possède également une compétition pour les films arabes.

“L'industrie dans tout le monde arabe est toujours en difficulté, mais l'Egypte est une exception, tout comme la Tunisie, car certains pays ont plus de films que d'autres, et c'est donc notre rôle de faire entendre la voix de tous ces pays, et faire le maximum“, explique Lynda Belkhiria du Cairo Film Connection.

Cette importante manifestation cinématographique donne l’occasion de découvrir d'intéressantes productions du cinéma arabe et, en particulier, égyptien.

“ S'il vous plaît, venez tous voir ce film avec Sherif El Kashef. C’est un film incroyable, il s'agit d'un voyage sur le Nil et aux États-Unis avec des musiciens. Et il s'agit vraiment de la véritable connexion entre les États-Unis et l'Egypte. Je suis extrêmement fière et ravie“, explique Lauren Lovelace de l'ambassade américaine.

L'événement comprend 97 films provenant de plus de 52 pays qui pourront être vus par des milliers de spectateurs. La présidente du jury international de cette année est la réalisatrice japonaise Naomi Kawase.

Cette 44e édition se déroulera jusqu'au 22 novembre.