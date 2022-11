Les ''bandits'' nigérians sévissent au Niger

Les hommes armés communément appelés bandits qui procèdent aux enlèvements contre rançon au Nigeria étendent progressivement leur pratique au Niger.

Messaouda est aujourd'hui libre, mais elle a été retenue en otage pendant plus de deux semaines dans la forêt qui sépare son pays, le Niger du Nigeria, il y a une année.

La jeune femme dans la vingtaine avait été enlevée avec quatre membres de sa famille dans leur maison dans la région de Maradi.

"Un jour après, un samedi, ils sont revenus, mais cette fois pour nous enlever, ils nous ont emmenés dans la forêt où ils nous ont séquestrées pendant dix-huit jours, après cette période nous avons été libérés puis admis à l'hôpital pour des soins médicaux.", explique Méssaouda, victime d'un enlèvement et d'un viol.

Les infortunés n’ont été libérés que contre une rançon de 3 000 euros.

"La plupart du temps, ces bandits profitent d'un angle mort parce qu'ils ont des complices, ils observent les mouvements des Forces de défense et de sécurité pour avoir accès et ils reviennent à quelques kilomètres de la frontière pour commettre leurs crimes et la plupart du temps, nos Forces de défense et de sécurité agissent et les pourchassent.", souligne Chaïbou Aboubacar, gouverneur de la région de Maradi

La propagation de la pratique dans le sud du Niger inquiète les autorités. Dans un pays victime du terrorisme depuis 2012

"C'est une situation qui peut s'aggraver, qui peut s'aggraver si on essaie de la minimiser, mais il faut contenir ce problème pendant que c'est encore du banditisme parce que le jour où ça deviendra du terrorisme, ce sera une grande catastrophe.", a déclaréNouhou Salifou Jangorzo, professeur à l'université de Maradi.

En 2021, déjà, 91 personnes ont été enlevées dans la région de Maradi, quelque 80 000 euros versés en rançon selon le rédacteur en chef d’un journal local.