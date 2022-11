Grève à Kenya Airways : des voyageurs bloqués à l'aéroport Kenyatta

Des voyageurs sont restés bloqués à l'aéroport international Jomo Kenyatta au Kenya après que les pilotes de Kenya Airways se soient mis en grève.

La protestation a paralysé les opérations de la plus grande compagnie aérienne du pays.

Si certains voyageurs ont été contraints de prendre d'autres vols pour se rendre à leur destination, d'autres, comme Martha qui vient d'Afrique du Sud, sont bloqués à l'aéroport depuis plus de quatre jours.

" Je me sens très triste et j'ai le cœur brisé de voir tout ce qui se passe. Les gens sont en grève et le gouvernement du Kenya ne fait rien pour s'assurer que les gens rentrent chez eux. Il y a des gens qui ont du travail à faire et maintenant nous sommes coincés ici. Cela doit faire quatre jours, c'est long" a déploréMartha Magumbu, voyageuse.

Des voyageurs ont exprimé leur déception face à un changement d'itinéraire inévitable qui prolonge leur voyage initial de plus de quatre heures.

"Je suis ici parce que je devais rentrer chez moi aujourd'hui de Nairobi à Lagos mais à cause de la grève, ils ont reporté notre vol à 4h30 demain matin ....Maintenant je dois penser à ce que je vais faire ce soir et aussi à ce que j'avais prévu de faire chez moi." a expliquéIfebusola Shotunde, voyageur.

L'Association des pilotes de Kenya Airlines (KALPA) a déclaré qu'aucun vol de Kenya Airways n'avait décollé de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi depuis 6H00 (03H00 GMT) samedi.

La grève annoncée en dépit d’une injonction du tribunal contre ce mouvement, a cloué au sol quinze appareils.

Les pilotes réclament une amélioration de leurs conditions de travail.