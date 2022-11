Paludisme : un traitement par anticorps testé comme nouvel outil

Des recherches menées en Afrique ont révélé qu'une dose unique d'un médicament expérimental protégeait les adultes contre le paludisme pendant au moins six mois, ce qui constitue la dernière approche en date dans la lutte contre cette maladie transmise par les moustiques.

Le paludisme a tué plus de 620 000 personnes en 2020 et en a rendu malades 241 millions, principalement des enfants de moins de 5 ans en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé déploie le premier vaccin autorisé contre le paludisme pour les enfants, mais son efficacité est d'environ 30% et il nécessite quatre doses.

La nouvelle étude a testé une approche très différente : donner aux gens une forte dose d'anticorps anti-paludisme fabriqués en laboratoire au lieu de compter sur le système immunitaire pour produire suffisamment de ces mêmes inhibiteurs d'infection après la vaccination.

"Le vaccin disponible ne protège pas suffisamment de personnes", a déclaré le Dr Kassoum Kayentao, de l'Université des sciences, techniques et technologies de Bamako, au Mali, qui a contribué à diriger l'étude dans les villages de Kalifabougou et de Torodo.

Dans ces villages, pendant la saison du paludisme, d'autres recherches ont montré que les gens sont piqués par des moustiques infectés en moyenne deux fois par jour.

L'anticorps expérimental, mis au point par des chercheurs de l'Institut national de la santé des États-Unis, a été administré par voie intraveineuse, ce qui est difficile à réaliser à grande échelle. Mais les résultats encourageants sont de bon augure pour une version par injection plus facile à administrer, mise au point par les mêmes scientifiques, qui fait l'objet de tests préliminaires chez les nourrissons, les enfants et les adultes.

Les recherches du gouvernement américain ont été publiées lundi dans le New England Journal of Medicine et présentées lors d'une réunion médicale à Seattle.

L'anticorps agit en brisant le cycle de vie du parasite, qui se propage par les piqûres de moustiques. Il cible les parasites immatures avant qu'ils ne pénètrent dans le foie où ils peuvent mûrir et se multiplier. Il a été développé à partir d'un anticorps prélevé sur un volontaire ayant reçu un vaccin contre le paludisme.

La recherche a porté sur 330 adultes du Mali qui ont reçu soit l'une des deux doses d'anticorps différentes, soit une perfusion factice. Tous ont été soumis à un test de dépistage du paludisme toutes les deux semaines pendant 24 semaines. Tous ceux qui sont tombés malades ont été traités.

Les infections ont été détectées par un test sanguin chez 20 personnes ayant reçu la dose la plus élevée, 39 personnes ayant reçu la dose la plus faible et 86 personnes ayant reçu le placebo.

La dose la plus élevée a été efficace à 88%, par rapport au placebo. La dose inférieure était efficace à 75%.

La protection pourrait durer pendant les quelques mois d'une saison de paludisme. L'idée est de l'utiliser un jour aux côtés d'autres méthodes de prévention du paludisme telles que les pilules antipaludiques, les moustiquaires et les vaccins. Le coût est incertain, mais une estimation suggère que les anticorps fabriqués en laboratoire pourraient être administrés pour un coût aussi faible que 5 dollars par enfant et par saison de paludisme.

Les anticorps fabriqués en laboratoire sont utilisés pour traiter le cancer, les maladies auto-immunes et le Covid-19, a déclaré le Dr Johanna Daily de l'Albert Einstein College of Medicine de New York, qui n'a pas participé à l'étude.

"La bonne nouvelle est que nous disposons maintenant d'une autre thérapie basée sur le système immunitaire pour tenter de contrôler le paludisme", a déclaré le Dr Daily.