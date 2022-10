Maroc : une exposition d'art dans les rues de Rabat

En plein cœur de rabat, l'art s'expose au grand public grâce à l'idée de l'association d'Art Louane qui a posé ses valises dans ses rues le 24 octobre dernier.

Les expositions centrées sur les arts visuels et vivants à l'ancienne Médina sont les œuvres de grands artistes marocains. La Gal'Rue, comme on l'appelle ici veut à travers cette initiative se rapprocher de son public.

"Cette ambiance, qui commence à 10 heures du matin tous les jours pendant 10 jours, relève de l'envie de partager des œuvres d'art, qui sont habituellement montrées dans des galeries ou dans des espaces d'exposition, alors qu'ici, les tableaux sont à l'extérieur et à la disposition de tous. Les enfants, les personnes âgées, tout le monde peut accéder à la peinture" souligne Jamal Ouadi, directeur de l'exposition GALRUE.

Pour le public et les artistes, cette démarche favorise la découverte, le partage d'expériences et de recherches innovantes. Une aubaine pour cette étudiante.

Tout est fait pour passer un bon moment, et nous avons la vieille ville est belle, un très bel endroit avec ses portes ancestrales et une architecture très typique, et en plus de cela, l'art qui vient en contraste. Nous avons des portraits, de l'art abstrait, c'est un mélange que l'on voit rarement.

La deuxième édition de la Gal'Rue qui se tient à Rabat fait la part belle à l’art du Graffiti , la calligraphie arabe et islamique. Plasticiens, graphistes et designers nationaux de renom, se succéderont sur les murs de la capitale marocaine. La première édition de la galerie de rue avait eu lieu en pleine pandémie de coronavirus en décembre 2020.