Les députés gambiens veulent réparation pour les victimes du "sirop indien"

Les députés gambiens ont demandé mercredi une indemnisation pour les familles de 70 enfants qui, selon les autorités, sont morts après avoir pris un sirop contre la toux contaminé importé d'Inde.

La session législative spéciale s'est tenue plusieurs semaines après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une alerte concernant 66 décès dus à des lésions rénales aiguës. Les autorités gambiennes ont lancé une campagne urgente de porte-à-porte pour confisquer les dernières bouteilles de sirop. Le bilan s'est encore alourdi de quatre décès supplémentaires.

La réunion de mercredi a également attiré des membres de familles en deuil, dont Mariama Sysawo, qui a déclaré que sa fille de cinq mois, Isatou, est décédée fin août après avoir pris l'un des sirops contre la toux.

"Mon esprit est encore bloqué sur les derniers moments que j'ai eus avec mon enfant", a-t-elle déclaré à l'Associated Press. "Après avoir eu des problèmes pour uriner, mon bébé a dû faire face à des douleurs insupportables. La justice doit être rendue, même si cela signifie infliger d'énormes pénalités à la société indienne."

L'alerte de l'OMS sur les produits médicaux indique que quatre sirops contre la toux et le rhume produits par Maiden Pharmaceuticals Limited en Inde "ont été potentiellement liés à des lésions rénales aiguës" chez les enfants. L'agence sanitaire de l'ONU a déclaré qu'elle poursuivait ses investigations auprès de l'entreprise et des autorités réglementaires en Inde.

"Si nous découvrons que les décès sont liés aux médicaments contaminés, la Gambie doit engager des poursuites", a déclaré Modou Lamin B. Bah, vice-président de la commission spéciale sur la santé. Les appels téléphoniques au siège de Maiden Pharmaceuticals sont restés sans réponse après l'annonce du rappel des produits par l'OMS.

Le chef de la minorité de l'Assemblée, Alhagie S. Darbo, a déclaré que l'enquête du gouvernement devrait également porter sur "la culpabilité des importateurs et des pharmacies soupçonnés d'être liés aux médicaments contaminés".

Les législateurs ont ensuite adopté une motion stipulant que l'enquête du gouvernement devrait examiner plus avant les lois et règlements régissant l'importation de médicaments et l'octroi de licences. L'indemnisation des familles est également restée au premier plan de la session de mercredi.

Le ministre de la Santé, le Dr Ahmadou Lamin Samateh, a déclaré aux législateurs que l'importateur de médicaments lié aux médicaments signalés par l'OMS avait déjà été suspendu.

Plus de 42 000 flacons de sirop pour la toux ont été collectés sur les 50 000 qui avaient été initialement importés en Gambie par cette société, a-t-il ajouté.