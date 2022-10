Russie : le président de la CEDEAO reçu au Kremlin

Umaro Sissoco Embalo, l'actuel président de la CEDEAO, était reçu ce mardi à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. L'occasion pour le chef d'Etat bissao-guinéen de lancer un nouvel appel à la paix dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine.

Près de 9 mois après le début de la guerre, ses conséquences continuent de perturber les affaires mondiales et notamment les exportations de céréales, cruciales pour l'Afrique.

"Je transmets également le message des 15 pays représentant la Cédéao pour discuter de la situation actuelle de la guerre entre deux frères - la Russie et l'Ukraine, pour discuter non seulement de la question des céréales et du blé, mais du monde qui est bloqué."

Le président Poutine a lui déclaré que la Russie, l'Afrique et la Guinée-Bissau avaient toujours entretenu "de bonnes relations amicales", ajoutant qu'il espérait développer davantage les liens commerciaux, économiques et humanitaires avec le continent.

À cet égard, un deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra à l'été 2023 à Saint-Pétersbourg.