Ballon d'Or : Benzema sacré meilleur joueur, 24 ans après Zidane

Immense favori, Karim Benzema a décroché lundi soir le Ballon d'Or de meilleur joueur pour couronner sa saison 2021-2022 parfaite avec le Real Madrid, une consécration planétaire pour l'attaquant des Bleus (34 ans), premier Français récompensé depuis Zinédine Zidane en 1998.

Recevant le trophée des mains de Zidane lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, Benzema a été sacré devant le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), champion d'Afrique qu'il avait battu en finale de la Ligue des champions en mai (1-0), et le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City).

Il succède à Lionel Messi, vainqueur l'an dernier de son septième trophée décerné par le magazine France Football.

Pour rompre, comme Luka Modric en 2018, l'interminable monopole Messi-Cristiano Ronaldo, Benzema a quasiment tout gagné sur la saison 2021-2022: Ligue des champions et Championnat d'Espagne en club, Ligue des nations en sélection, titres de meilleur buteur et joueur d'Espagne en 2021-2022...

"Voir (ce trophée) devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête", a déclaré Benzema au moment de recevoir son prix, barbe épaisse et fines lunettes, vêtu d'un costume sombre et d'une chemise blanche à col noir inspirés d'une tenue de son idole, le rappeur Tupac Shakur.

Il est le cinquième joueur tricolore récompensé après Raymond Kopa (1958), Michel Platini par trois fois (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zidane (1998).

Cela le place haut, très haut dans la hiérarchie des meilleurs footballeurs français de l'histoire, lui qui est devenu en mars 2022 le meilleur marqueur français de tous les temps avec plus de 400 buts, devant Thierry Henry.

Et maintenant, le Mondial

De quoi estomper une image parfois écornée en France, où cet attaquant altruiste à la technique léchée a souvent été rattrapé par les dossiers extrasportifs, de l'affaire "Zahia", où il a été relaxé, à l'affaire de la "sextape", où il a été condamné à un an de prison avec sursis pour "complicité de tentative de chantage" à l'encontre de son ancien équipier Mathieu Valbuena.

Absent de l'équipe de France entre 2015 et 2021 en raison de ces démêlés, privé notamment du Mondial-2018 remporté par les Bleus, l'attaquant aux 97 sélections peut désormais se projeter avec appétit vers le Mondial-2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Réformé cette année et recentré sur la saison sportive et non l'année civile, le règlement du Ballon d'Or s'est avéré encore plus favorable au Français, insistant sur "les performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant" des postulants.

Robert Lewandowski (4e) a certes réalisé une nouvelle saison pleine au Bayern Munich avant de rejoindre Barcelone cet été, mais le Polonais n'a guère brillé en Europe. Kylian Mbappé a été étincelant avec le Paris SG mais a subi la loi du Real de Benzema en huitièmes de finale de Ligue des champions et il échoue à une décevante 6e place.

Quant à Sadio Mané, il a perdu contre le Real en finale de C1 (1-0), après avoir été champion d'Afrique avec le Sénégal et vice-champion d'Angleterre avec Liverpool. Kevin De Bruyne, vainqueur de la Premier League avec Manchester City, complète le podium.

Alexia Putellas, la reine du Barça conserve sa couronne

Malgré une grave blessure qui l'a privée d'Euro et du début de saison, l'aura d'Alexia Putellas et son impact au FC Barcelone ont porté l'emblématique milieu espagnole vers un deuxième Ballon d'Or consécutif lundi à Paris, devenant la première femme à réussir ce doublé.

Déjà supportrice du Barça dans sa jeunesse, la joueuse catalane (28 ans) est devenue au fil des années une icône de son club de coeur. Elle a gravi les échelons jusqu'au sommet du football mondial, devenant la première joueuse de l'histoire à décrocher deux Ballons d'Or depuis la création du trophée féminin en 2018.

La saison 2021-2022 de la Barcelonaise lui laissera sans doute un goût doux-amer, avec une défaite cuisante en finale de C1 contre Lyon (3-1) et une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro, cet été, alors que sa "Roja" faisait partie des favorites.

"Quand je me suis cassé le genou, j'ai cru que j'avais laissé passé ma chance mais au final, le jury a tenu compte que la période considérée courait sur toute la saison et je n'ai manqué qu'un seul mois, même si c'était un mois important", a déclaré Putellas à l'AFP après avoir reçu le Ballon d'Or, lundi.

Mais "Alexia", comme il est écrit au dos de son maillot, a tellement révolutionné le football féminin espagnol et européen ces dernières saisons que même sans Championnat d'Europe au palmarès, les jurés l'ont préférée à sa grande rivale, l'Anglaise de caractère Beth Mead, sacrée à domicile en juillet.

Des bleus aux jambes

Putellas sacrée à nouveau, c'est l'accomplissement d'un destin tout entier tourné vers le football. Petite, la jeune Alexia commence à jouer au football dans la cour du collège, avec les garçons.

"Ma mère en avait marre de me voir rentrer avec des bleus plein les jambes, elle m'avait inscrite dans un club pour que j'arrête de jouer pendant les récréations", racontait-elle à l'été 2020.

Elle prend donc sa première licence dans un club d'une ville voisine, le CE Sabadell. Elle est rapidement repérée par le Barça, qui la recrute à seulement 12 ans. Après un passage à l'Espanyol Barcelone, puis Levante, elle revient au bercail en juillet 2012, deux mois après avoir perdu son père.

Conquis par son "pied gauche soyeux", le Barça ne se manque pas: dès sa première saison, elle occupe un rôle central et remporte le championnat et la Coupe de la Reine, dont elle sera élue meilleure joueuse en finale.

"Une rupture pour notre football"

Ses bonnes prestations lui ouvrent dès 2013 les portes de la sélection espagnole, qu'elle avait déjà menée vers l'or chez les jeunes. Elle participera aux Euros 2013 et 2017 et aux Mondiaux 2015 et 2019 en France, où l'Espagne chutera en 8es de finale.

Un titre international, voilà ce qui manque encore à Putellas mais il faudra voir quel sera son statut en sélection à l'issue de sa convalescence: la joueuse n'a pas hésité à apporter son soutien à 15 autres internationales espagnoles entrées en rébellion contre le sélectionneur Jorge Vilda.

Quoi qu'il en soit, Alexia Putellas compte déjà les plus beaux trophées du football féminin de club, avec un historique triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions conquis avec le Barça en 2021.

Et en 2021 comme en 2022, les récompenses individuelles se sont accumulées. Alexia Putellas a été désignée par l'UEFA meilleure joueuse de l'année deux années de suite, avant de décrocher ses deux Ballons d'Or.

Des distinctions qui marquent peut-être un point de bascule pour tout un pays, où des milliers de jeunes joueuses auront désormais une figure féminine à laquelle s'identifier.

"Cela représentera un tournant pour tout le pays", a clamé la milieu de terrain dans un entretien pour Vogue Espagne au moment de son premier Ballon d'Or.

Quelques mois plus tard, plus de 90.000 spectateurs ont afflué au Camp Nou, par deux fois, pour voir évoluer Alexia Putellas et les Barcelonaises en Ligue des champions... Deux records d'affluence historiques pour le football féminin.

Toujours blessée, "Alexia" ne reviendra pas sur les terrains avant 2023. En attendant, c'est sous les ors des plus prestigieuses récompenses que la reine distille ses apparitions.