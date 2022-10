Ebola en Ouganda : premier mort à Kampala, réunion d'urgence avec l'OMS

L'Ouganda a annoncé que sa capitale, Kampala avait enregistré son premier décés causé par le virus Ebola. Cela porte à plus de 19 le nombre de morts dus à cette épidémie déclarée dans le pays le 20 septembre. Joint par des membres de l'OMS, le gouvernement a tenu une réunion d'urgence dédiée à la gestion de cette situation sanitaire préoccupante.

"J'espère sincèrement qu'en travaillant ensemble, nous pourrons trouver des solutions pratiques pour mieux protéger nos communautés et réduire les risques de propagation transfrontalière de ce virus, dans l'esprit des solutions africaines aux problèmes africains.", a déclaré, Jane Ruth Aceng, ministre ougandaise de la Santé. L'homme mort d'Ebola à Kampala avait été identifié comme un contact potentiel d'une personne ayant contracté le virus. Il aurait ensuite fui son village pour chercher de l'aide auprès d'un guérisseur traditionnel dans une autre région. La nouvelle inquiète les professionnels de la santé, qui avaient a exhorté le gouvernement à faire de la prévention en mettant en quarantaine les région où les premiers foyers ont été détectés.

Cinq districts comptent à présents des cas. En plus de vouloir aider les autorités ougandaises à limiter la circulation du virus, l'OMS a proposé que des vaccins fassent l'objet d'essais cliniques au sein du pays dans les semaines à venir. Aucun vaccin disponible n'ayant prouvé son efficacité sur la souche active dite "soudanaise".

"À long terme, en tant que gouvernements, nous devons stimuler les investissements dans la recherche et le développement, l'innovation et la fabrication d'outils de santé tels que les vaccins, les diagnostics et les thérapies, afin de lutter contre l'ensemble des maladies qui nous menacent.", a indiqué Jane Ruth Aceng.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus a fait état de 54 cas confirmés et de 20 cas probables, tandis que plus de 660 contacts font actuellement l'objet d'un "suivi actif". Les autorités sanitaires ougandaises ont affirmé entre autres, intensifier les tests, la surveillance des cas et leur collaboration avec les communautés pour soutenir les mesures de prévention.