Ebola en Ouganda : les autorités confirment 17 morts

Le ministère ougandais de la santé a confirmé 17 morts sur les 48 cas de maladie à virus Ebola comptabilisés dans le pays ces trois dernières semaines. Le virus responsable d'une fièvre hémorragique continue sa percée dans ce pays d'Afrique de l'est avec juste ces derniers jours, sept morts enregistrés par les autorités.

Le précédent bilan des autorités ougandaises, publié le 5 octobre, faisait état de 10 morts. Les premières infections ont été recensées dans le district de Mubende, situé dans le centre, puis le virus s'est répandu dans les districts voisins de Kassanda, Kyegegwa et Kagadi.

Selon l'OMS, une espèce rare d’Ebolavirus dite "soudanaise" est responsable de cette épidémie qui a été déclarée le 20 septembre. L'Ouganda a déjà connu de précédentes épidémies liées à cette maladie et des espoirs s'étaient portés sur les vaccins qui avaient prouvé leur efficacité contre l'Ebolalavirus Zaïre responsable de l’épidémie massive en Afrique de l’Ouest en 2014. Mais ces vaccins se sont avérés inefficaces contre la souche soudanaise du virus Ebola en circulation.

La transmission humaine se fait par les fluides corporels, et les principaux symptômes sont des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, la période d'incubation pouvant aller de 2 à 21 jours. La maladie présente six souches différentes, dont trois (Bundibugyo, Soudanaise, Zaïre) ont déjà provoqué de grandes épidémies.

Plusieurs autres vaccins seraient à l'étude et les chercheurs espèrent commencer leurs essais dans le courant du mois d'octobre.