Afrique du Sud : des pingouins menacés par la grippe aviaire

Les pingouins de Boulders Beach au Cap, en Afrique du Sud est en péril depuis la propagation la détection de la grippe aviaire dans leur colonie. Le 16 septembre, les autorités sud-africaines s’inquiétaient de la dangerosité de sa souche : cette grippe serait similaire à celle qui a frappé des oiseaux de mer l’année dernière.

"En ce moment, nous parlons de la grippe aviaire qui est une maladie qui touche beaucoup d'oiseaux, mais nous avons une épidémie d'une variante plus dangereuse de la maladie, à savoir la souche H5N1 . L'année dernière, elle a touché des oiseaux de mer en Afrique du Sud et dans d'autres pays du monde entier, et des milliers d'oiseaux sont morts. Les pingouins ne sont pas si gravement touchés, mais nous avons eu récemment une épidémie dans la colonie de pingouins de Boulders et quelques pingouins sont morts là-bas, et c'est ce qui nous préoccupe." alerte David Roberts, vétérinaire clinique.

Pour tenter de freiner la propagation de la maladie, des tests sont pratiqués en fonction des symptômes présentés par les oiseaux. Les manchots touchés par la maladie sont retirés de la colonie.

"Depuis un an, nous avons perdu plus de 20 000 oiseaux, mais tout récemment, au parc national de Boulders (Beach), nous n'avons perdu que 28 manchots. Il s'agit donc d'une petite épidémie dans une communauté d'environ 3 000 pingouins. La situation n'est pas terrible, mais nous la surveillons au cas où elle s'aggraverait.", explique le vétérinaire.

Cette vigilance s’impose. La grippe aviaire ayant causé la mort de milliers d’oiseaux dans des colonies vulnérables en Afrique du sud.