NBA : Embiid, le triple choix

**Né au Cameroun, de nationalité française depuis deux mois, Joël Embiid a prêté serment il y a deux semaines à Philadelphie en tant que citoyen américain.

**

"Je suis ici depuis longtemps, disons que je suis Camerounais, Américain et Français", a estimé la star des Sixers dans un entretien avec l'Associated Press jeudi en marge du camp d'entraînement à The Citadel. "Mon fils est américain. Je vis ici et c'est un honneur d'être Américain. Donc je me suis dit : "pourquoi pas ?""

Le joueur de 28 ans est diplômé d'un lycée de Floride et a joué une saison à l'université de Kansas avant que les 76ers ne le drafte au troisième rang en 2014.

La question naturellement soulevée est de savoir quel pays Embiid pourrait potentiellement représenter dans le basket international.

Le natif de Yaoundé a désamorcé les spéculations et indiqué qu'il était bien trop tôt pour décider avec quelle sélection évoluer sur la scène internationale.

"Je veux juste être en bonne santé et gagner un championnat NBA puis on verra", a-t-il déclaré à l'AP.

Après avoir manqué ses deux premières saisons à cause de blessures, Joel Embiid s'est imposé comme un des tout meilleur joueur de la NBA au cours des six dernières saisons. Il a établi des records de carrière en termes de matchs (68) et de minutes (33,8 en moyenne) et ses 30,6 points ont fait de lui le premier joueur international à remporter un titre de scoreur NBA. Cinq fois All-Star, il a terminé deuxième meilleur joueur ces deux dernières saisons, derrière Nikola Jokic de Denver.

Cette saison, Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxey, Tobias Harris et P.J. Tucker pourraient former l'équipe la plus puissante des Sixers depuis 2019 et font font figure de favoris pour le titre NBA.

Le "Big Man" estime avoir encore une marge de progression :

"Il s'agit simplement de s'améliorer en tant que coéquipier et de rendre les autres meilleurs", estime son entraîneur Doc Rivers. "C'est la prochaine étape, dominer. Donner de la place à James pour dominer. Donner de la place à Tyrese pour qu'il domine. Donner de la place à Tobias pour qu'il fasse un grand match. Je pense qu'il est en train de le faire en ce moment."