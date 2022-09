Kenya : Iten, le paradis des athllètes

Communément appelée la maison des champions, la ville d'Iten est considérée comme la porte de la grandeur pour les athlètes locaux et étrangers. Un certain nombre de camps d'entraînement ont été mis en place à Iten pour répondre à la demande du nombre croissant d'athlètes qui affluent dans la ville.

"Lorsque nous recrutons les athlètes, nous exploitons leur talent et la première chose que nous faisons normalement est de voir à quel point ils sont éduqués et ensuite, lorsqu'ils sont dans le camp, nous essayons de leur apprendre à courir sous la direction des entraîneurs. Les athlètes font donc beaucoup de choses lorsqu'ils sont dans le camp, ils apprennent aussi comment rester avec les étrangers lorsqu'ils sont à l'étranger et comment investir." a déclaréJoseph Kiprotich, entraîneur à camp athlétique d'Iten.

Etant une zone de haute altitude, Iten a moins de molécules d'oxygène par volume d'air ce qui permet aux athlètes de développer leur endurance et donc d'enregistrer de meilleures performances.

"Avec une semaine d'acclimatation à l'altitude et deux semaines de travail, nou s avons donc augmenté les kilomètres pendant toutes les semaines. Je pensais que c'était plus difficile de s'entraîner en haute altitude mais après une semaine d'acclimatation, si vous savez que vous avez besoin d'aller à votre rythme alors vous ralentissez c'est comme en France..." a expliqué Pierre Péan, athlète français.

World Athletics a décerné à la ville d'Iten une plaque du patrimoine en 2020 en reconnaissance de sa contribution à l'avancement de l'athlétisme dans le monde. La ville ne dispose pas d'installations de classe mondiale, mais les résultats affichés par les athlètes qui s'y sont entraînés en ont fait le foyer spirituel de la course à pied.

"Nous avons beaucoup d'athlètes qui ont déjà obtenu des résultats dans ce camp, car j'ai 20 athlètes parmi les meilleurs au monde qui s'entraînent à Iten." s'est confié Joseph Kiprotich, entraîneur à camp athlétique d'Iten.

La ville d'Iten a connu une croissance et un développement massifs pour permettre aux athlètes d'atteindre leurs objectifs.

Un reportage de Ronald Agak pour Africanews à Iten, Kenya.