Kenya: des militants manifestent pour le climat à Nairobi

à Nairobi , Des centaines de militants ont manifesté pour demander aux pays riches de respecter leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Les manifestants ont réclamé l'aide financière promise qui permettra à l'Afrique de lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique sur le continent.

Duncan Omwami, militant pour le climat, souligne que l'Afrique n'a quasiment aucune part de responsabilité dans le réchauffement climatique: "Nous exigeons que l'occident paie pour les dégâts qu'il cause. Rappelez-vous du rapport du GIEC, 96% des émissions sont émises par les pays du Nord. 4% sont émises par les pays du Sud. A notre niveau de développement, en Afrique, nous ne sommes pas capables d'influencer ces émissions de manière significative, c'est pourquoi nous demandons aux pays du nord de payer pour les pertes et les dommages".

L’Afrique est plus vulnérable aux changements climatiques que toute autre région de la planète. Les températures et les niveaux marins sont en hausse, menaçant la vie et les moyens de subsistance des peuples vivant, tant dans les zones arides, que dans les régions côtières.

Pour Elizabeth Wathuti, activiste climatique, il est urgent que les pays occidentaux agissent en faveur de l'Afrique:

" Ces désastres et ces épreuves ne se produisent pas seulement au Kenya, ils se produisent sur tout le continent africain, Alors que c'est le continent qui a le moins contribué à la crise climatique, mais qui continue à en faire les frais. Nous demandons donc aux pays responsables de cette crise de ne pas abandonner ces populations à leur sort sur le front, mais de se mobiliser et de tenir leurs engagements en matière de financement du climat"

Les militants des pays africains, nettement hostiles envers les pays riches, préparent le terrain pour des négociations qui s'annoncent tendues lors du sommet mondial sur le climat qui se tiendra en Egypte à Sharm el Sheikh en novembre prochain .