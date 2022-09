Maroc : Regragui rappelle les bannis

A peine installé dans son fauteuil de sélectionneur, Walid Regragui marque déjà son territoire. Le technicien marocain a confirmé lundi les retours du milieu offensif de Chelsea Hakim Ziyech ou de celui d'Adana Demirspor, écartés par Vahid Halilhodzic ces derniers mois.

"La communication entre nous a été claire. Je lui ai expliqué qu'on veut les meilleurs joueurs dans l'équipe nationale, il en fait partie. Il avait envie de revenir", a affirmé Walid Regragui, nommé fin août à la tête des Lions de l'Atlas, lors d'une conférence de presse à Rabat.

"C'est un joueur qui aime son pays et il l'a prouvé dès ses débuts en choisissant de défendre les couleurs du Maroc", a ajouté le coach, lors de la présentation de sa sélection pour les matches amicaux contre le Chili et le Paraguay, dernier rassemblement avant la Coupe du monde au Qatar.

Hakim Ziyech, 28 ans, avait annoncé en février dernier sa retraite internationale à la suite d'une incompatibilité d'humeur avec Vahid Halilhodzic qui lui reprochait un "manque de respect" menaçant, selon lui, la cohésion du groupe.

"Des lions, pas des moutons"

Interrogé sur la gestion des égos de ses joueurs, en particulier Ziyech, le nouveau coach des Lions a rétorqué: "Je préfère des joueurs qui ont du caractère. Avec des moutons, vous ne pouvez rien gagner, il faut des lions".

L'entraîneur champion d'Afrique des clubs au printemps dernier avec le Wydad a également rappelé Younès Belhanda (50 sélections, 5 buts) qui était également en froid avec l'ex-coach franco-bosnien. , Le milieu du club turc Adana Demirspor n'avait plus été appelé depuis la CAN 2019 en Egypte.

"C'est un joueur qui a de l'expérience, il est en forme et il a la "grinta"", a commenté Regragui.

A propos de sa liste définitive pour le Mondial, il a expliqué que "rien n'est acté".

On notera les retours en sélection d'Amine Harit (Marseille) etAbdessamad Ezzalzouli(prêté à Osasuna par Barcelone) ainsi que les premières convocations de deux bi-nationaux évoluant en Serie A italienne, le milieu de la Sampdoria Abdelhamid Sabiri et l'attaquant de Bari Walid Cheddira.

Au Qatar, Walid Regragui portera les attentes de toute une nation et tentera de conduire les Lions de l'Atlas aussi loin que leurs prédécesseurs de 1986, première équipe africaine de l'histoire à atteindre un huitième de finale du Mondial.

Versé dans le groupe F, le Maroc affrontera la Croatie, la Belgique et le Canada.