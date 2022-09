Issa Kaboré à l'OM : des jeux vidéos à la réalité

"Même quand on partait jouer au jeux vidéo, je jouais avec Marseille" : nouvelle recrue de l'OM, Issa Kaboré, latéral droit burkinabé prêté par Manchester City, a confessé lundi son amour pour le club olympien, "depuis tout petit".

Cousin de Charles Kaboré, joueur de l'OM de 2007 à 2013, le jeune Issa, 21 ans, a raconté lundi en conférence de presse, au stade Vélodrome, sa passion pour le club marseillais.

"J'aime ce club depuis tout petit, quand Charles me montrait le maillot. Quand j'étais petit, je ne connaissais aucun club à part Marseille, c'était un rêve de venir ici", a-t-il déclaré, aux côtés de l'Ivoirien Eric Bailly et du Marocain Amine Harit, deux de ses nouveaux partenaires.

"Même aux jeux vidéo, je jouais avec Marseille quand on jouait avec Charles. Quand on partait au cyber, je jouais avec ce club, et c'est depuis que j'ai l'amour de ce club, qui était toujours dans mon cœur", a-t-il insisté.

"Et mon idée c'est de jouer et de rester à Marseille, ce n'est pas de retourner à City", a-t-il ajouté. "Ici, c'est un très très grand club et ça va m'apporter beaucoup pour mes prochaines étapes".

Concurrent à droite de Jonathan Clauss, lui aussi recruté cet été pour occuper l'un des postes de pistons, essentiels dans le dispositif d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur croate de l'OM, Kaboré évoluait sous les couleurs de Troyes la saison dernière, où il avait été repéré par Pablo Longoria.

"Lors de Troyes-OM, tu avais démontré les capacités physiques les plus impressionnantes du championnat, avec plus de 12 kms parcourus, dont 1 600 m à haute intensité", a rappelé lundi le dirigeant marseillais. "Quand nous avons reçu le rapport du match, c'était quelque chose de très impressionnant !"

Cette année, "nous voulions des joueurs plus physiques et c'était le premier nom sur la liste", a insisté Pablo Longoria au sujet de sa nouvelle recrue, qui compte 34 sélections avec le Burkina Faso et avait été élu meilleur jeune de la dernière Coupe d'Afrique des nations début 2022.