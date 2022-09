Kenya : le président élu William Ruto tend la main à Raila Odinga

Le président élu du Kenya William Ruto tend la main à ses rivaux dans l'un de ses premiers discours après la confirmation de sa victoire par la cour suprême ce lundi. Cette dernière a rejeté les recours déposés par Rala Odinga.

L'opposant historique a accepté la décision de la justice même s'il la désapprouve avec véhémence. Le nouveau président élu a promis de créer les conditions pour un Kenya uni.

Je tends donc une main fraternelle à tous mes concurrents et à leurs supporters. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Kényans. Unissons-nous pour faire du Kenya une nation où chacun sera fier de se sentir chez soi a lancé le président kényan.

À l'annonce de la confirmation de la victoire du président élu Ruto quelques petits groupes de supporteurs ont laissé leur éclaté leur joie dans les rues de Nairobi. Plusieurs présidents africains ont adressé leurs félicitations sur les réseaux sociaux. À 55 ans, William Ruto devient, le cinquième président depuis l'indépendance du Kenya. Il devrait prêter serment le 13 septembre, prochain.

Pays de 50 millions d'habitants, le Kenya est une locomotive économique de l'Afrique de l'Est et un pilier de stabilité dans une région tourmentée, mais les périodes électorales ont régulièrement été sources de troubles, parfois sanglants.

Le nouveau président hérite d'un pays en proie à une inflation continue, notamment sur les produits de première nécessité et le carburant, et une sécheresse qui a plongé dans la faim des millions de personnes dans le Nord et l'Est.