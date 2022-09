Kenya : William Ruto, un président "débrouillard en chef"

"Débrouillard en chef", ou encore leader de la "nation des débrouillards"…Voilà autant de surnoms pour le nouveau président du Kenya, dont la Cour Suprême vient de confirmer l’élection. Ce mot « débrouillard » a d’ailleurs été au cœur de sa campagne électorale.

Car à 55 ans, William Ruto, est aussi à la tête d’une des plus grandes fortunes du pays, lui qui a grandi dans une famille modeste de la vallée du Rift, à l’ouest du Kenya. L’ambitieux homme d’affaires qui est diplômé en sciences, a d’abord été professeur avant de se lancer en politique dans les années 1990.

Ministre de l’enseignement supérieur au début des années 2000, William Ruto est poursuivi pour crimes contre l’humanité par la CPI, pour son rôle dans les violences postélectorales qui avaient suivi la réélection contestée du président Mwai Kibaki en 2007.

Ce qui ne l’empêche pas en 2013 et 2017 d’être vice-président d’Uhuru Kenyatta. Entre-temps, en 2016, la CPI abandonne ses poursuites contre lui. Mais l’alliance entre Ruto et Kenyatta se fracture et au fil des ans, le président se rapproche de son opposant historique Raila Odinga.

De son côté, William Ruto s'est employé à polir sa réputation. Chrétien revendiqué et père de six enfants, il devient le cinquième président depuis l'indépendance du pays en 1963.