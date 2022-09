Ligue de diamant : MPM de l'année pour le Kenyan Krop sur 5000 m

Le Kenyan Jacob Krop, vice-champion du monde à Eugene, a établi la meilleure performance mondiale de l'année sur 5000 mètres en 12 mn 45 sec 71/100e, vendredi soir au meeting de Ligue de diamant de Bruxelles.

Jacob Krop a amélioré son record personnel de plus d'une seconde pour devancer à Bruxelles l'Américain Grant Fisher et son compatrioteNicholas Kipkorir. Le réfugié sud-soudanais en Suisse Dominic Lokinyomo Lobalu se classe quatrième et améliore lui aussi son record personnel.

Lors de ce Mémorial Van Damme, le Kenyan devient le sixième performeur de tous les temps lui qui détenait jusqu'ici le neuvième temps de l'histoire sur la distance.

Aux Mondiaux de Eugene fin juillet aux Etats-Unis, le fondeur kenyan avait été devancé par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen.