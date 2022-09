USA : un pasteur noir arrêté alors qu'il arrosait les fleurs de son voisin

La scène se passe dans une petite ville de l’Alabama, au sud des Etats Unis. Sur ces images filmées par les caméras de la police, on voit le pasteur Michael Jennings, un arrosoir à la main dans le jardin de son voisin. Ce dernier lui a demandé d’arroser ses fleurs en son absence, ce que le pasteur explique à la police. Mais face à son refus de montrer sa carte d’identité, les officiers lui passent les menottes.

"Chaque fois que nous partons en vacances, chaque fois que nous allons être absents plus d'un jour ou deux, il surveille la maison et arrose les fleurs. Nous pouvons partir et savoir qu'il veille sur tout", explique son voisin Roy Milam.

"Le pasteur Jennings connaissait la loi mieux qu'eux. Ça s'est mal terminé pour lui cette nuit-là, mais je pense que ça s'est mal terminé pour les services de police maintenant, juste parce qu'ils ne savaient pas et n'étaient pas correctement formés", poursuit-il.

Les images ont été filmées en mai et rendues publiques il y a quelques jours. Le pasteur a été arrêté et inculpé, mais les accusations ont ensuite été rejetées en juin par un juge municipal.