Percy Tau, par ici la sortie

Un an et puis s'en va. Percy Tau, recrue phare d'Al-Ahly, va déjà quitter le finaliste de la dernière Ligue des Champions africaine. Le Bafana Bafana pourrait rebondir en Afrique du Sud ou en Belgique.

Alors qu'il évoluait à Brighton en Premier League anglaise, l'attaquant sud-africain avait rejoint son compatriote Pitso Mosimane dans le "club du siècle" en septembre dernier.

Les deux hommes s'étaient connus chez les Mamelodi Sundowns (ils avaient été sacrés champions d'Afrique en 2016) et devaient prolonger la domination des Diables Rouges sur le continent.

Rien ne s'est passé comme prévu malgré des débuts idylliques et notamment une victoire en Super Coupe d'Afrique en décembre avant un bon Mondial des clubs en février (troisième derrière Chelsea et Palmeiras).

Mais les derniers mois ont été catastrophiques pour le club du Caire avec une défaite en finale d'une C1 dont il était triple tenant du titre. Un scenario fatal à Mosimane parti en juin dernier et remplacé par le portugais Ricardo Soares.

Ce dernier n'a jamais pu relever Al Ahly ni compter sur Percy Tau constamment blessé depuis.

Dimanche, Al Ahly a même bouclé le championnat à une très décevante troisième place après un nouveau nul contre Ismaily (0-0). Les Cairotes laissent filer le titre de champion au Zamalek, le grand rival, pour la deuxième année consécutive.

En une saison, Percy Tau aura disputé 33 matches sous la tunique rouge pour 8 buts et 8 passes décisives. Son plus grand fait d'arme restera son survol des demi-finales de la Ligue des Champions contre les Algériens de Sétif (4-0; 2-2) en mai dernier. Le lutin sud-africain avait été impliqué sur chacune des six réalisations de son équipe (2 buts, 4 passes décisives).

Recruté en 2018 par les Anglais de Brighton, Tau avait surtout évolué en Belgique sous forme de prêt. Elu meilleur joueur de D2 avec l'Union Saint-Gillosie, il avait participé à la conquête du titre national avec Bruges en 2019 avant de rejoindre Anderlecht. Le club de Bruxelles envisagerait d'ailleur de lui ouvrir ses portes pour complèter son effectif.