Soudan : les inondations ont fait plus de 50 morts depuis mai

Au Soudan, le bilan des pluies torrentielles en pleine saison humide continue de s’alourdir. Selon les chiffres officiels rapportés samedi, les inondations ont tué plus de 50 personnes depuis le mois de mai. Les habitants de Makaylab, dans l'état du Nil au nord du pays, sont pris au piège. Comme des milliers de Soudanais, ils souffrent des destructions causées par les fortes précipitations.

"La plupart des eaux passent par les zones minières, que ce soient des mines d’or clandestines ou officielles", explique Abu Bakr al-Sheikh. Le souvenir de l'année précédent est resté imprégné dans l'esprit du fermier: "le village a été inondé et l'eau a complètement envahi les fermes", se souvient-il.

En plus de l’impact sur les récoltes et les habitations, la santé des résidents de Makaylab est également affectée. La présence d’eau stagnante favorise la transmission de maladies et l’absence de personnel médical aggrave la situation sanitaire alors que la saison des pluies doit s'étendre jusqu'au mois d'octobre.

"Il y a des gens qui souffrent de diarrhée, d'inflammations et il n'y a pas de médicaments du tout, déplore Awad Abdel Hamid, un résident. Certaines personnes ont de la fièvre, pour elles aussi il n’y a pas de quoi les soigner et il n'y a pas de personnel médical. L'eau s'accumule et rien n'est fait pour l’évacuer, les moustiques augmentent à cause de l'eau qui stagne."

Les Etats du Nil, du Darfour du Sud, du Kordofan du Nord, du Kordofan du Sud se trouvent parmi les plus affectés, a indiqué Abdel Jalil Abdelreheem, le porte-parole du Conseil national pour la défense civile (NCCD).

L'agence humanitaire des Nations unies (OCHA) a révélé dans un rapport publié lundi, qu'environ 38.000 personnes à travers le Soudan ont été affectés par les pluies et les inondations depuis le début de la saison des pluies.