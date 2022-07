Nigéria : la société civile désapprouve la fermeture des écoles

Au Nigéria, les organisations de la société civile OSC ont exprimé jeudi leur douleur face à la fermeture des écoles publiques et privées d’Abuja la capitale.

Pour ces associations, cette décision, prise par le ministère nigérian de l’éducation pour renforcer la vigilance face à l’insécurité et l’augmentation des attaques terroristes, signifie que les terroristes prennent le dessus dans leur règne de terreur.

Le responsable de Concerned Nigerians, CN, Deji Adeyanju s’est interrogé sur l’incohérence entre l’augmentation du budget militaire et l’insécurité qui s’accroit elle aussi. Il a ensuite exprimé sa déception face aux promesses rassurantes émises par l’actuel président Muhammahu Burhari lors de sa campagne présidentielle de 2015. Le chef d’état a mis en avant son expérience en tant que général militaire capable de faire face au terrorisme et de l’éradiquer hors depuis, le Nigeria fait partie des pays africains où est enregistré le plus d’attaques contre les écoles.

Le rapport de la coalition mondiale pour protéger l’éducation contre les attaques révèle qu’entre 2020 et 2021, le Nigeria a signalé plus de 1000 attaques contre des établissements d’enseignement.

La directrice nationale de Global Rights, Biodun Bayeiwu, a déclaré que si la situation actuelle d'insécurité à Abuja conduit à la fermeture brutale des écoles, cela montre clairement l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité des Nigérians.