Les USA demandent à la RDC de protéger la MONUSCO

Après des manifestations meurtrières contre la présence de l'ONU dans le Nord Kivu, les Etats-Unis ont demandé à la République démocratique du Congo de protéger la Monusco. En début de semaine, des manifestants ont pris d'assaut les installations de la mission onusienne pour demander le départ des troupes, présentes depuis 1999 dans le pays. Au moins 19 victimes sont à déplorer, dont trois casques bleus.

"Nous demandons aux autorités nationales et locales de la RDC d'assurer la protection des sites et du personnel de la MONUSCO et aux manifestants d'exprimer leurs sentiments de manière pacifique", a déclaré Ned Price, porte-parole du Département d'Etat américain. "Nous apprécions l'engagement du gouvernement de la RDC à enquêter sur ces événements et à demander des comptes aux responsables."

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des nations unies Khassim Diagne a affirmé que des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine des tirs durant les manifestations. Il soutient que les Casques Bleus de la Monusco sont écartés de tout soupçon, après une enquête interne sur les armes et munitions des forces armées. Il a également annoncé que la mission onusienne avait entamé son retrait du pays, en fixant un plan de retrait en accord avec les autorités congolaises.