Kenya : un car de voyageurs chute d'un pont, au moins 30 morts

Une trentaine de personnes sont mortes dimanche soir dans le centre du Kenya après qu'un car de voyageurs a chuté d'un pont.

Le car a plongé d'une quarantaine de mètres dans la rivière Nithi alors qu'il franchissait un pont réputé être un "point noir" accidentogène, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Meru d'où il était parti à destination du port de Mombasa (sud-est).

Une vingtaine de personnes sont mortes sur le coup, quatre sont décédées à l'hôpital et six corps ont été sortis de la rivière lundi matin, a détaillé le préfet du comté de Tharaka Nithi, Norbert Komora.

"Les recherches sont toujours en cours et nous essayons de récupérer l'épave (...) L'enquête est toujours en cours pour établir la cause de l'accident survenu sur le point noir de Nithi", a-t-il ajouté.

Des photos de médias locaux montrent la carcasse du bus éventré et des sièges éjectés hors de l'habitacle. Le bus "a dû subir une défaillance des freins, car il roulait à une vitesse très élevée lorsque l'accident s'est produit", a déclaré Rono Bunei, haut responsable de la police.

Cet accident est le dernier en date d'une série d'accidents mortels au Kenya - et dans toute la région de l'Afrique de l'Est - où les routes sont souvent étroites et où la police accuse les conducteurs qui roulent trop vite d'être responsables des accidents.

Le nombre de tués sur les routes du Kenya est en hausse depuis plusieurs années. Entre janvier et juin, 1 912 personnes ont été tuées, contre 1 754 sur la même période l'an dernier (+9%), selon les derniers chiffres de l'Autorité de transport et de sécurité routière (NTSA).

Au moins 20 passagers ont été tués le 8 juillet dans un accident sur l'autoroute reliant Nairobi à la ville côtière de Mombasa.