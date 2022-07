L'OMS se félicite du financement des vaccins antipaludiques en Afrique

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué jeudi le lancement d'un programme international de financement des vaccins qui permettra aux pays africains de commencer ou de poursuivre la vaccination de leurs populations contre le paludisme jusqu'en 2050.

Neuf mois après que l'utilisation du premier vaccin antipaludéen au monde a été recommandée, l'alliance internationale pour les vaccins GAVI a invité les pays à demander un soutien financier pour déployer le vaccin, en ciblant particulièrement les jeunes enfants.

Jusqu'en 2050, GAVI mettra 160 millions de dollars à la disposition des pays africains pour poursuivre les campagnes de vaccination contre le paludisme sur le continent.

Ce programme débutera au Ghana, au Kenya et au Malawi, les trois pays qui ont commencé la distribution pilote de vaccins en 2019, mais sera ensuite étendu à d'autres nations où le paludisme est endémique.

"Cette nouvelle opportunité de financement de GAVI (l'Alliance mondiale pour les vaccins) est une nouvelle étape pour atteindre des millions d'enfants en Afrique avec le vaccin antipaludéen RTS,S qui sauve des vies", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur de l'OMS pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse.

Alors que l'Organisation mondiale de la santé annonce la prochaine étape du déploiement du premier vaccin antipaludéen autorisé dans trois pays africains, des inquiétudes quant à sa valeur proviennent d'une source improbable : La Fondation Bill et Melinda Gates, qui est sans doute le principal bailleur de fonds du vaccin.

"Efficace à environ 30%"

L'OMS a approuvé le vaccin l'automne dernier en le qualifiant d'avancée "historique" dans la lutte contre le paludisme, mais la Fondation Gates a déclaré cette semaine qu'elle ne soutiendrait plus financièrement l'injection.

Certains scientifiques se disent déconcertés par cette décision, avertissant qu'elle pourrait laisser des millions d'enfants africains en danger de mort à cause du paludisme et saper les efforts futurs pour résoudre les problèmes insolubles de santé publique.

Le vaccin, vendu par GlaxoSmithKline sous le nom de Mosquirix, est efficace à environ 30% et nécessite quatre doses.

L'efficacité du vaccin contre le paludisme est "bien inférieure à ce que nous souhaiterions", a déclaré à l'AP Philip Welkhoff, directeur des programmes de lutte contre le paludisme de la Fondation Gates. Pour expliquer la décision de la fondation de mettre fin à son soutien après avoir dépensé plus de 200 millions de dollars et consacré plusieurs décennies à la mise sur le marché du vaccin, il a déclaré que l'injection est relativement coûteuse et difficile à administrer sur le plan logistique.

La décision de la Fondation Gates de ne plus soutenir le déploiement du vaccin en Afrique a été prise il y a des années après des délibérations approfondies, notamment pour savoir si l'argent de la fondation serait mieux utilisé pour d'autres vaccins contre le paludisme, des traitements ou des capacités de production, a déclaré Welkhoff. Certaines des ressources qui auraient pu être consacrées à l'acheminement du vaccin dans les pays ont été réaffectées à l'achat de nouvelles moustiquaires insecticides, par exemple.