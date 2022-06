Sénégal : l'opposition reporte sa manifestation contre le gouvernement

Au Sénégal, l'opposition reporte ses manifestations contre le gouvernement de Macky Sall. Annoncé ce mercredi par Ousmane Sonko, les protestations, toujours interdites par les autorités, seront organisées à une date ultérieure, le calendrier actuel coïncidant avec les périodes d'examens scolaires et la préparation de la fête musulmane de l'Aïd el-Kbir.

"Nous n'avons plus rien à gagner à continuer dans cette stratégie", a déclaré le leader de l'opposition Ousmane Sonko. "Qu'est-ce qui reste à faire ? Il faut qu'on s'oriente résolument vers les élections législatives et il faut que les Sénégalais désavouent Macky Sall par rapport à sa gouvernance économique, sa gouvernance judiciaire, mais qu'ils le désavouent également par rapport à ses pratiques politiques malsaines tendant à instrumentaliser la justice pour écarter des adversaires politiques. Macky Sall perd l'Assemblée nationale le 31 juillet, on ne parlera plus de troisième mandat dans ce pays."

Lors de la dernière manifestation du 17 juin, trois personnes ont été tuées dans des affrontements et plus de 200 autres ont été arrêtées, affirme la coalition de Yewwi Askan Wi. À la fin de la conférence de presse, Ousmane Sonko a incité les Sénégalais à ne pas aller voter, mais à faire un nouveau concert de klaxons et de casseroles jeudi à 20 h, pour protester pendant 30 minutes contre la politique du président.