RDC : le M23 se comporte comme une armée conventionnelle, selon l'ONU

La représentante spéciale de l'ONU pour la RDC a averti mercredi que le groupe rebelle M23 se comporte de plus en plus comme une armée conventionnelle lors de l'escalade des actions militaires dans l'est instable du pays et pourrait menacer la force de maintien de la paix de l'ONU chargée de protéger les civils.

Mme Bintou Keita a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à soutenir pleinement les efforts régionaux visant à désamorcer les tensions entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda au sujet des rebelles du M23 et d'autres groupes armés qui ont fait craindre une guerre entre les pays voisins.

La Guinéenne a également exhorté le Congo et le Rwanda à saisir l'occasion de résoudre leurs différends lors d'un prochain sommet organisé par le président angolais Joao Lourenco dans la capitale, Luanda.

L'est de la RDC, qui a une frontière commune avec le Rwanda, vit sous la menace quotidienne de dizaines de groupes armés qui se bousculent pour obtenir une part des richesses minérales de la région, que le monde entier exploite pour fabriquer des voitures électriques, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. Le M23, l'un des groupes rebelles les plus notoires, est entré en action cette année et s'est emparé ce mois-ci d'une ville commerciale clé dans l'est du Congo.

La RDC a accusé le Rwanda de soutenir le M23, ce que le Rwanda a longtemps nié. Chaque pays a accusé l'autre d'incursions récentes.

Le 20 juin, les dirigeants d'Afrique de l'Est réunis dans la capitale kenyane, Nairobi, ont réagi à la menace de guerre en donnant l'ordre à une nouvelle force régionale de se déployer dans l'est du pays et en ordonnant un cessez-le-feu immédiat.

Bintou Keita a déclaré au Conseil de sécurité que "pendant les hostilités les plus récentes, le M23 s'est conduit de plus en plus comme une armée conventionnelle plutôt que comme un groupe armé."

"Le M23 possède une puissance de feu et des équipements de plus en plus sophistiqués, notamment en termes de capacités de tir à longue portée, de mortiers et de mitrailleuses, ainsi que de tirs de précision contre les avions", a-t-elle déclaré. "La menace que cela représente tant pour les civils" que pour les casques bleus "qui ont pour mandat de les protéger est évidente."

L'offensive du M23 a eu un impact majeur sur les civils, causant la mort de 23 personnes, dont six enfants, en mai et juin, et déplaçant plus de 170 000 personnes, a déclaré le représentant spécial de l'ONU.

Mme Keita a prévenu que si le M23 poursuit "ses attaques bien coordonnées" contre l'armée congolaise et la force de maintien de la paix de l'ONU connue sous le nom de MONUSCO "avec des capacités conventionnelles croissantes, la mission pourrait se trouver confrontée à une menace qui dépasse ses capacités actuelles".

Elle a également cité des menaces provenant d'autres groupes armés.

Alors que les forces gouvernementales et la force de maintien de la paix de l'ONU ont déplacé leurs troupes pour se concentrer sur le M23, Mme Keita a déclaré que d'autres groupes armés "ont cherché à profiter du vide sécuritaire qui en a résulté", multipliant les attaques dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri qui ont tué plus de 150 civils entre le 28 mai et le 17 juin.

Mme Keita a ensuite déclaré aux journalistes que le déploiement de la force régionale autorisée lors de la réunion au Kenya devrait compléter les forces de maintien de la paix de l'ONU : "L'élément et la caractéristique les plus importants pour nous est la coordination, la coordination, la coordination".

Heureusement, a-t-elle dit, la force régionale sera basée à Goma, la plus grande ville de l'est du Congo, où les casques bleus de l'ONU disposent d'un centre de coordination avec l'armée congolaise. Elle a également souligné l'importance de l'engagement de la force régionale en faveur des droits de l'homme.

Mme Keita a indiqué que la MONUSCO avait été informée que le quartier général de la force régionale serait déployé d'ici la fin du mois de juillet et que ses troupes devraient arriver dans le courant du mois d'août.

L'ambassadeur adjoint des États-Unis, Richard Mills, a déclaré au Conseil que les États-Unis insistaient pour que le déploiement de la force régionale soit étroitement coordonné avec les forces de maintien de la paix de l'ONU et mené dans le respect du droit international et des résolutions de sanctions du Conseil de sécurité.

Mme Keita s'est dite encouragée par l'engagement du gouvernement congolais à poursuivre les consultations avec les groupes armés et à les encourager à déposer les armes et à rejoindre un programme national de désarmement, ajoutant que plusieurs groupes ont exprimé leur volonté.