Draft 2022 : Christian Koloko, un troisième camerounais en NBA

Drafté en 7e position par Golden State l'année dernière, le Congolais Jonathan Kuminga a décroché la bague de champion NBA dès sa première saison. Une réussite incroyable pour l'enfant de Goma. La Draft 2022 avait lieu hier soir à New York mais le basket africain ne connaîtra pas une telle réussite pour cette cuvée.

Ils étaient 7 au départ, seuls trois ont obtenu le pick tant espéré. Aucun basketteur du continent n'a été choisi au premier tour par les différentes franchises de la Ligue nord-américaine, soit le top 30.

Le plus haut gradé est le Camerounais Christian Koloko. Le colosse de Douala (20 ans, 2m16 pour 102 kg) a été choisi en 33e position par les Toronto Raptors. Il pourra compter sur le soutien de son compatriote Pascal Siakam, joueur majeur de la franchise canadienne, et retrouvera sur les parquets, la star camerounaise de la Ligue, Pascal Embiid évidemment.

Pick numéro 39, le Sénégalais Khalifa Diop a lui coiffé la casquette des Cleveland Cavaliers.

Il arrive aux US en provenance du club espagnol de Gran Canaria. Habitué des sélections de jeunes sénégalaises, il a été retenu pour disputer le Mondial fin août avec les Lions.

Diop est le premier Sénégalais drafté depuis Gorgui Dieng (21e choix) en 2013.

Enfin dernier élu, 54e choix sur 58, Yannick Nzosa, qui évoluait lui aussi en Espagne à l'Unicaja de Malaga et portera les couleurs des Washington Wizards.

Un nouveau représentant pour la RDC dans le meilleur championnat du monde.

Pour Dhieu Deing (Soudan du Sud), Ibou Dianko Badji (Sénégal), Aminu Mohamed (Nigeria), Ike Obiagu (Nigeria), Amadou Sow (Mali), l'aventure s'arrête là.

On soulignera également la jolie 11e place décrochée par le Franco-sénégalais Ousmane Dieng et les présences de deux autre français originaire du continent : Moussa Diabaté (Mali, Clippers), choix 43, et Ismaël Kamagate (Côte d'Ivoire, Nuggets), choix 46.