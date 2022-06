Le Commonwealth sert-il les Africains ?

La capitale rwandaise Kigali se prépare à accueillir le sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, qui réunira les dirigeants de ce groupe de 54 pays, pour la plupart d'anciennes colonies britanniques, dont la pertinence est parfois remise en question.

Le président Paul Kagame accueillera le prince Charles, le Premier ministre britannique Boris Johnson et de nombreux dirigeants du monde entier à l'occasion d'un sommet étincelant, qui se tiendra du 20 au 25 juin, et dont il espère qu'il améliorera la position de ce pays d'Afrique de l'Est.

Le sommet est l'occasion de souligner la stabilité et la prospérité relative du Rwanda sous le règne de Paul Kagame. Il permettra également d'attirer l'attention sur l'accord largement critiqué conclu entre le Rwanda et la Grande-Bretagne pour expulser les demandeurs d'asile du Royaume-Uni vers le Rwanda. Des contestations juridiques ont arrêté un vol qui aurait amené le premier groupe quelques jours seulement avant le sommet.

Le Commonwealth est un bloc qui regroupe de nombreuses nations en développement, mais aussi des nations plus riches comme Singapour et l'Australie. Les membres vont de démocraties établies, comme le Canada, à des pays plus autoritaires, comme le Rwanda lui-même.

Changement climatique

Selon Human Rights Watch, des sans-abri et des travailleurs du sexe ont récemment été retirés des rues de Kigali, car le gouvernement les détenait avant le sommet.

Qu'ont en commun les pays du Commonwealth, hormis leur passé colonial ? Où est la voix du bloc dans les affaires internationales ? Et comment l'Afrique, un continent de 1,3 milliard d'habitants, en bénéficie-t-elle ?

Le changement climatique et la manière de reconstruire l'économie mondiale face à l'impact de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine figureront en bonne place à l'ordre du jour du sommet, selon les organisateurs. L'événement abordera également les questions relatives aux entreprises, à la société civile, à la jeunesse et à l'égalité des sexes.

Pouvoir d'influence

Le Rwanda, ancienne colonie belge aujourd'hui dirigée par un leader anglophile, cherche à montrer comment ce pays de 13 millions d'habitants a progressé depuis le génocide de 1994. Il s'agit du sixième pays africain à accueillir le sommet bisannuel du Commonwealth depuis 1971. Le pays voisin, l'Ouganda, a accueilli le sommet en 2007.

Les sommets du Commonwealth en Afrique ont été dignes d'intérêt. Le rassemblement de 1979 en Zambie a contribué à mettre fin à la domination de la minorité blanche en Rhodésie, qui est devenue le Zimbabwe en 1980. Le sommet de 1991 au Zimbabwe a vu le Commonwealth accroître la pression internationale pour mettre fin au système raciste d'apartheid de l'Afrique du Sud.

"Le Commonwealth est pertinent, mais la question est de savoir pour qui ? Les gouvernements en tirent-ils du capital politique ? Vous profilez votre pays, vous profilez votre nom", a déclaré Mwambutsya Ndebesa, historien politique à l'Université Makerere en Ouganda. "Vous pouvez tirer une légitimité politique de l'accueil d'un tel événement".

Cette opportunité rare est la raison pour laquelle des pays comme le Rwanda semblent désireux de "dépenser leurs maigres ressources" pour accueillir le sommet, a-t-il ajouté.

Bonne gouvernance

Les autorités rwandaises ont déclaré qu'elles dépenseraient environ 10 millions de dollars pour améliorer les infrastructures en vue du sommet, qui devait initialement avoir lieu en 2020 mais a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Les hôtels et les restaurants sont complets, ce qui assure la popularité du sommet auprès de certains Rwandais.

"L'essentiel est d'exposer les produits que nous, Africains, avons, et les visiteurs reviendront toujours pour acheter ou investir", déclare Agnès Nadin, enseignante. "C'est ce qui est beau car le CHOGM attire un grand rassemblement". Mais d'autres personnes qui ont parlé à l'Associated Press étaient moins enthousiastes, demandant ce que le Commonwealth signifie pour les Africains.

"La motivation sous-jacente de l'ancien maître n'est pas la bonne gouvernance en Afrique ou l'amélioration de la plate-forme des droits de l'homme, mais la recherche d'influence", avance Dias Nyesiga, un consultant en affaires à Kigali. Le Commonwealth devrait établir un mécanisme d'examen par les pairs des mesures que chaque membre devrait prendre pour atteindre les valeurs du bloc, notamment la bonne gouvernance et la protection des droits de l'homme, a-t-il ajouté.

Légitimité internationale

Le Commonwealth serait plus influent s'il travaillait avec audace pour relever les défis mondiaux tels que "les conséquences des pandémies", soutient Eric Ndushabandi, professeur de sciences politiques à l'université du Rwanda. Représentant 2,5 milliards de personnes, le Commonwealth surveille notamment les élections dans les pays membres et formule des recommandations dans ses rapports.

Le bloc a suspendu des États membres en réponse à des événements jugés contraires à ses valeurs. Le Nigeria a été suspendu pendant des années après qu'un gouvernement militaire sévère a exécuté l'écologiste Ken Saro-Wiwa et huit autres personnes en 1995.

Le Zimbabwe a quitté le bloc en 2003, le gouvernement du président Robert Mugabe ayant été critiqué pour des élections contestées et des saisies de fermes appartenant à des Blancs. Le gouvernement actuel du Zimbabwe cherche maintenant à être réadmis, et les analystes disent que le président Emmerson Mnangagwa fait pression pour une plus grande légitimité internationale après avoir pris le pouvoir de Mugabe en 2017. Le Zimbabwe reste sous le coup de sanctions internationales.

Bloc commercial

"Mnangagwa considère qu'il est politiquement opportun d'être réintégré au Commonwealth, car dans la mesure où il a été décrit comme 'pire que Mugabe', il souhaite être considéré comme un bon citoyen du monde", déclare l'analyste politique zimbabwéen David Chikwaza. "L'association du Commonwealth est quelque chose qui, selon lui, cimentera son mantra de réengagement". Le Commonwealth sape son influence en apparaissant comme un groupe politique nostalgique plutôt qu'un bloc commercial, ajoute-t-il.

Les dirigeants du Commonwealth, lors d'un sommet en 2018, se sont engagés à stimuler le commerce au sein du bloc pour atteindre 2 000 milliards de dollars d'ici 2030. Mais le commerce entre la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth était si faible en 2020 que le bloc ne représentait qu'environ 9% du commerce total du Royaume-Uni, la valeur des exportations vers le Commonwealth ayant chuté de 16% entre 2019 et 2020, selon l'Office for National Statistics du Royaume-Uni.

La Chine étant désormais le premier partenaire commercial de l'Afrique, l'influence politique du Royaume-Uni dans ses anciennes colonies a diminué. À Harare, la capitale du Zimbabwe, un bâtiment parlementaire construit par les Chinois au sommet d'une montagne doit remplacer la chambre de style victorien.

Et Edson Sangwa, un vendeur zimbabwéen d'appareils électroniques bon marché et de jouets pour enfants importés de Chine, de plaisanter : "Qu'est-ce que le Commonwealth ? Nous connaissons la Chine !"